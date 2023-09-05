В Іспанії число жертв повеней і негоди зросло до п'яти

Унаслідок рясних злив і опадів багато річок і водойм повиходили з берегів. Влада Мадрида звернеться до уряду Іспанії з проханням оголосити столицю зоною лиха.

Спричинені рясними зливами сильні повені забрали життя щонайменше п'яти осіб. Такі дані оприлюднили у вівторок, 5 вересня, іспанські органи влади, повідомляє інформагенція dpa. Негода кілька днів поспіль вирувала над практично всією територією Іспанії.

Унаслідок аномально рясних опадів, що випали за короткий проміжок часу, водою та мулом було підтоплено багато будинків, доріг, підвалів, паркінгів, підземних переходів, громадських місць і інфраструктурних об'єктів. Місцями обвалилися частини фасадів і черепиці, а також шквальним віртом було вирвано з корінням дерева. У багатьох регіонах серйозної шкоди завдано й сільськогосподарським угіддям.

Наслідки підтоплення в одному з муніципалітетів провінції Таррагона Фото: Marc Asensio Clupes/Zuma/IMAGO

Напередодні рятувальники виявили тіла трьох загиблих. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти. Зазначається, що одна з жертв катаклізму загинула в автомобілі, який знесло водами річки Альберче. Тіло іншої виявили в ліфті в паркінгу. Третій загиблий - 50-річний чоловік, тіло якого виловили зі струмка. Раніше повідомлялося, що двоє чоловіків у віці 31 і 34 років загинули після того, як їх поніс бурхливий потік, коли ті намагалися видертися нагору в ущелині на північному сході Іспанії.

Мадрид серед регіонів, які найбільше потерпали від негоди

Серед районів, що найбільше постраждали від стихійного лиха, опинилися й кілька муніципалітетів іспанської столиці - Мадрида. Зокрема, через рясні опади й завдану підтопленням шкоду було паралізовано лінії швидкісного залізничного сполучення. Також на деякий час для пасажирів закрили станції метро.

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Столична влада вже повідомила про намір звернутися до уряду країни з проханням оголосити постраждалі муніципалітети зоною лиха, щоб уряд допоміг фінансами під час відбудови й усунення завданої шкоди. З аналогічним проханням до урядовців планує звернутися й адміністрація регіону Кастилія-Ла-Манча.

Також значної шкоди внаслідок лихоліття зазнала й сусідня провінція Толедо, повідомляє AFP.

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Цьогоріч аналогічні катастрофи сталися в ПАР, Словенії, на півдні Каліфорніїй у Китаї. Вчені застерігають, що екстремальні погодні умови, як-от спека та шторми, стають дедалі інтенсивнішими внаслідок змін клімату.