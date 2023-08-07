Сильна повінь: Словенія запросила допомогу в ЄС і НАТО
Словенія після затяжних дощів, що спричинили масштабні повені та руйнівні зсуви, продовжує боротися з наслідками стихійного лиха, яке, на думку низки експертів, може вважатися найсильнішим у сучасній історії країни.
Як повідомляє агентство STA у понеділок, 7 серпня, кількість загиблих сягнула шести, серед них - двоє громадян Нідерландів.
Любляна просить допомоги ЄС та НАТО
Словенія звернулася до Європейського Союзу (ЄС) і Північноатлантичного альянсу (НАТО) з проханням про технічну допомогу для усунення наслідків.
Влада запросила 30 екскаваторів різної потужності та 30 спеціальних машин для регулювання водотоків, а також інженерні бригади для обслуговування техніки. Любляні також потрібні 20 збірних мостів довжиною до 40 метрів кожен.
У НАТО влада попросила п'ять військових вертольотів вантажною підйомністю щонайменше п'ять тонн, а також 200 військовослужбовців для виконання завдань з порятунку та надання допомоги.
Словенія оцінює збитки від повені у пів мільярда євро
Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб оцінив збитки у понад 500 мільйонів євро.
Постраждали дві третини території країни та енергетична інфраструктура, а також сотні житлових будинків, пише агенція dpa.