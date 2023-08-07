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Сильна повінь: Словенія запросила допомогу в ЄС і НАТО

Катерина Вєнкіна | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Прем'єр Словенії оцінив збитки від повеней і зсувів у понад пів мільярда євро. Любляна запросила у ЄС і НАТО техніку та військових для подолання наслідків стихійного лиха.

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Наслідки повені в Словенії
Наслідки повені в СловеніїФото: Fedja Grulovic/REUTERS

Словенія після затяжних дощів, що спричинили масштабні повені та руйнівні зсуви, продовжує боротися з наслідками стихійного лиха, яке, на думку низки експертів, може вважатися найсильнішим у сучасній історії країни.

Як повідомляє агентство STA у понеділок, 7 серпня, кількість загиблих сягнула шести, серед них - двоє громадян Нідерландів.

Любляна просить допомоги ЄС та НАТО

Словенія звернулася до Європейського Союзу (ЄС) і Північноатлантичного альянсу (НАТО) з проханням про технічну допомогу для усунення наслідків.

Влада запросила 30 екскаваторів різної потужності та 30 спеціальних машин для регулювання водотоків, а також інженерні бригади для обслуговування техніки. Любляні також потрібні 20 збірних мостів довжиною до 40 метрів кожен.

У НАТО влада попросила п'ять військових вертольотів вантажною підйомністю щонайменше п'ять тонн, а також 200 військовослужбовців для виконання завдань з порятунку та надання допомоги.

Словенія оцінює збитки від повені у пів мільярда євро

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб оцінив збитки у понад 500 мільйонів євро.

Постраждали дві третини території країни та енергетична інфраструктура, а також сотні житлових будинків, пише агенція dpa.

Від повеней постраждали також Австрія та Хорватія.

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