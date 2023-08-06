Негода у Словенії і Австрії: кількість загиблих зросла

Відомо про щонайменше чотирьох загиблих через сильні дощі і повені в Словенії. В цій країні і сусідній Австрії евакуювали сотні людей. Зачепила негода і Хорватію з Польщею.

Словенія і Австрія надалі потерпають через сильні дощі, що тривають від 3 серпня і спричинили повені, зсуви ґрунту і прорив дамби. Станом на неділю, 6 серпня, відомо про щонайменше чотирьох загиблих, повідомляє dpa.

Зокрема, загинули батько і син з Нідерландів, що займалися альпінізмом. Ймовірно, вони стали жертвами удару блискавки. Також загинула місцева жителька, яка перебувала в епіцентрі повені. Крім того, на березі річки Сава в Любляні знайшли тіло загиблого чоловіка.

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П'ятьох громадян Нідерландів, які зникли напередодні, вдалося розшукати. Загалом з підтоплених районів евакуювали 85 громадян цієї країни.

Сотні евакуйованих

Протягом ночі словенські рятувальники працювали у 186 місцях, відкачуючи воду та евакуюючи людей, прибираючи повалені дерева та доставляючи запаси їжі та медикаментів.

Так, з села Долня Бистриця на сході Словенії евакуювали 500 людей після прориву греблі на річці Мура. 110 людей через зсуви ґрунту доставили у безпечне місце біля поселення Корошка Бела.

Через повені і маси сміття, що їх несла вода, було знеструмлено кілька міст, обвалилися три мости, під водою опинилися різні ділянки автомагістралі та сільських доріг. Загалом збитки країни від повені оцінюють не менш ніж в пів мільярда євро.

Так само тривали рятувальні роботи і в сусідній Австрії. Хоча дощ там у суботу послабшав, є загроза зсувів розм'яклих схилів. Через це були евакуйовані люди з не менш ніж 40 будинків у південній федеральній землі Каринтія. Пожежні бригади продовжують викачувати воду із затоплених підвалів будинків. Також постраждав сусідній регіон Штирія.

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Хорватію і Польщу теж зачепило

Через сильні дощі і підйом рівня води в Саві та її притоках, що також протікають територією Хорватії, у місті Брдовец поблизу Загреба так само евакуйовували мешканів кількох будинків. Представники екстрених служб в якості запобіжного заходу встановили захисні огорожі з мішків з піском на півночі країни, поблизу Вараждина та Карловаця.

Сильні дощі в ніч на неділю лили і в північно-східній Польщі. В місті Ольштин вулиці були затоплені 80-сантиметровим шаром води. Постраждалих внаслідок негоди не було.

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