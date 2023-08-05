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Негода у Словенії: загиблі і зниклі безвісти

Ігор Бурдига
1 год. тому

Від наслідків найпотужніших за останні 30 років дощів та повені у Словенії є загиблі. В Єврокомісії обіцяють допомогу.

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Повені у Словенії
Повені у СловеніїФото: Gregor Ravnjak/AP/dpa/picture alliance

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пообіцяла уряду Словенії допомогу в подоланні наслідків повені. Збитки в адріатичній країні "розбивають серце", написала фон дер Ляєн у Twitter у суботу, 5 серпня.

Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, що сам родом зі Словенії, обговорить в Любляні з представниками уряду збитки, завдані негодою. Прем'єр-міністр країни Роберт Голоб раніше назвав її "найбільшим стихійним лихом за останні десятиліття" і зазначив, що матеріальної шкоди спричинено на 500 мільйонів євро. 

Щонайменше троє загиблих

Раптова повінь у Словенії була спричинена сильними дощами, які почалися в четвер і затопили значні території в центрі та на півночі країни. Метеорологічна служба Словенії повідомила, що менше ніж за добу випала місячна кількість опадів.

5 серпня кілька населених пунктів залишаються відрізаними, питну воду та харчі туди доставляють гелікоптерами. У рятувальнх роботах задіяні служба надзвичайних ситуацій, а також армія. Основні дороги в деяких частинах Словенії також залишалися частково закритими, включаючи головну магістраль, що пролягає через усю через країну. Також обрушилися десятки мостів, і влада закликала людей залишатися вдома.

В суботу також стало відомо про зникнення безвісти п'ятьох туристів з Нідерландів. Їх пошуки тривають. Напередодні влада повідомила про трьох загиблих. Обставини загибелі двох чоловіків з Нідерландів з'ясовуються, за даними поліції, ймовірно вони стали жертвами удару блискавки. Ще однією загиблою є місцева жителька, яка перебувала в епіцентрі повені.

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