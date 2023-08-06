Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії зросла до 17 осіб

Рятувальники досі розшукують під товщею ґрунту і каміння 18 осіб, які вважаються зниклими. Серед загиблих унаслідок зсуву ґрунту в районі грузинського курорту Шові - тележурналістка з України.

Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту в районі курорту Шові в грузинському високогірному регіоні Рача сягнула 17 осіб. Про це ввечері суботи, 5 серпня, повідомив журналістам керівник служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії Темур Мгебришвілі.

На той час було впізнано сімох загиблих. За даними грузинського МВС, ще 18 осіб розшукують. Серед зниклих можуть бути діти, заявив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі.

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Серед загиблих - українська тележурналістка

Однією з жертв природного лиха виявилася українська журналістка Аліна Поліковська, яка раніше працювала на телеканалі "Україна". Вона відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми, написала у Facebook її колежанка Ольга Артюшенко. Доля інших членів родини загиблої медійниці невідома.

Згодом Артюшенко уточнила в коментарі інформресурсу "Детектор медіа", що тіло загиблої українки впізнали за деякими особистими речами. Перед цим пресслужба МЗС України повідомила про загибель громадянки України внаслідок природної катастрофи в Грузії.

Жертвою стихійного лиха в грузинському курорті стала й громадянка Росії, про що повідомила секція інтересів РФ при посольстві Швейцарії в Грузії.

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У Грузії 7 серпня оголошено днем жалоби

Масштабний зсув ґрунту в Шові зійшов 3 серпня, пошкодивши мости й дороги, а також туристичні котеджі та готель "Сансет Шові". У рятувальній операції беруть участь 400 рятувальників і 200 військових, залучено гелікоптери та спецтехніку, вказують ЗМІ. Із зони лиха евакуювали понад 200 осіб.

Понеділок, 7 серпня, оголошено в Грузії днем жалоби за загиблими.

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