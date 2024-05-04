Повінь у Бразилії: майже 60 загиблих, затоплює велике місто

Повінь у Бразилії: майже 60 загиблих, затоплює велике місто4 травня 2024 р.
Кількість жертв сильної повені на півдні Бразилії, спричиненої зливами, сягнула щонайменше 57 людей, ще 67 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє в суботу, 4 травня, агентство Reuters з посиланням на місцеву службу цивільного захисту країни. Губернатор штату Ріу-Гранді-ду-Сул Едуарду Лейте назвав повінь "найгіршим лихом" за всю історію штату.
Швидкий підйом рівня води в річках штату Ріу-Гранді-ду-Сул створив значне навантаження на греблі, пояснив губернатор. Він попередив про ймовірність безпрецедентної катастрофи в столиці штату Порту-Алегрі, де проживає 1,5 мільйона людей.
У місті вже почало виходити з берегів озеро Гуаіба, затопивши вулиці. Міжнародний аеропорт Порту-Алегрі призупинив всі рейси на невизначений термін. Влада розпорядилася евакуювати перші квартали міста. "Забудьте про все, що ви бачили досі, у столичному регіоні все буде набагато гірше", - сказав Лейте.
У суботу на одній із підтоплених технічного обслуговування міста стався потужний вибух, коли там заправлялися машини швидкої допомоги. В результаті там загинуло щонайменше двоє людей, зазначає AFP.
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36 тисяч людей вже покинули домівки
В інших районах штату Ріу-Гранді-ду-Сул стихія зруйнувала декілька мостів, розмила дороги, спричинила зсуви. Також відбулося часткове руйнування дамби на невеликій гідроелектростанції. Друга дамба в місті Бенто-Гонкальвес також перебуває під загрозою обвалу, повідомляє влада.
Загалом від злив і повеней постраждали майже дві третини з 497 міст штату. Понад 32 тисячі людей вже покинули свої домівки.
Дощі очікуються в північних і північно-східних регіонах штату в найближчі 36 годин, але кількість опадів зменшується, і, за даними державної метеорологічної служби, має бути значно нижчою за пік, що спостерігався на початку цього тижня.
Напередодні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виступив із заявою у зв'язку з природним лихом. "Ніколи в історії Бразилії не було стільки дощів в одному місці", - сказав він.
За даними Служби цивільного захисту країни, на місцях працюють понад 2000 рятувальників. Крім того, у пошуково-рятувальних роботах задіяно понад 900 військовослужбовців, дев'ять літаків і 98 катерів міністерства оборони. Наразі врятовано понад 8000 людей.
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