Повінь у Бразилії: майже 60 загиблих, затоплює велике місто

Через повінь, спричинену сильними зливами, у південному штаті Бразилії почали руйнуватися дамби. Відомо вже про майже 60 загиблих і 70 зниклих без вісти. Під загрозою місто-мільйонник.

Кількість жертв сильної повені на півдні Бразилії, спричиненої зливами, сягнула щонайменше 57 людей, ще 67 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє в суботу, 4 травня, агентство Reuters з посиланням на місцеву службу цивільного захисту країни. Губернатор штату Ріу-Гранді-ду-Сул Едуарду Лейте назвав повінь "найгіршим лихом" за всю історію штату.

Швидкий підйом рівня води в річках штату Ріу-Гранді-ду-Сул створив значне навантаження на греблі, пояснив губернатор. Він попередив про ймовірність безпрецедентної катастрофи в столиці штату Порту-Алегрі, де проживає 1,5 мільйона людей.

У місті вже почало виходити з берегів озеро Гуаіба, затопивши вулиці. Міжнародний аеропорт Порту-Алегрі призупинив всі рейси на невизначений термін. Влада розпорядилася евакуювати перші квартали міста. "Забудьте про все, що ви бачили досі, у столичному регіоні все буде набагато гірше", - сказав Лейте.

Підтоплення у Порту-Алегрі Фото: Gilvan Rocha/Agencia Brasil/picture alliance

У суботу на одній із підтоплених технічного обслуговування міста стався потужний вибух, коли там заправлялися машини швидкої допомоги. В результаті там загинуло щонайменше двоє людей, зазначає AFP.

Читайте також: Повінь у Лівії: влада заявляє про тисячі загиблих і зниклих безвісти

36 тисяч людей вже покинули домівки

В інших районах штату Ріу-Гранді-ду-Сул стихія зруйнувала декілька мостів, розмила дороги, спричинила зсуви. Також відбулося часткове руйнування дамби на невеликій гідроелектростанції. Друга дамба в місті Бенто-Гонкальвес також перебуває під загрозою обвалу, повідомляє влада.

Загалом від злив і повеней постраждали майже дві третини з 497 міст штату. Понад 32 тисячі людей вже покинули свої домівки.

Дощі очікуються в північних і північно-східних регіонах штату в найближчі 36 годин, але кількість опадів зменшується, і, за даними державної метеорологічної служби, має бути значно нижчою за пік, що спостерігався на початку цього тижня.

Автівки в бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, що потерпає від повені Фото: Diego Vara/REUTERS

Напередодні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виступив із заявою у зв'язку з природним лихом. "Ніколи в історії Бразилії не було стільки дощів в одному місці", - сказав він.

За даними Служби цивільного захисту країни, на місцях працюють понад 2000 рятувальників. Крім того, у пошуково-рятувальних роботах задіяно понад 900 військовослужбовців, дев'ять літаків і 98 катерів міністерства оборони. Наразі врятовано понад 8000 людей.

Читайте також: На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії