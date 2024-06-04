Повінь у Баварії: Пассау оголосило надзвичайний стан

У регіоні Нижня Баварія місто Пассау оголосило надзвичайний стан через очікуване погіршення паводкової ситуації. Кількість загиблих від повені зросла до п'ятьох.

У регіоні Нижня Баварія місто Пассау у вівторок, 4 червня, оголосило надзвичайний стан через очікуване погіршення паводкової ситуації. Речник адміністрації міста повідомив, що рівень води в Дунаї сягне близько десяти метрів протягом дня. Рівень води у річці Інн також стрімко підіймається.

У Пассау, де зливаються річки Дунай, Інн та Ільц, через повінь уже перекриті численні вулиці і площі. За даними місцевої влади, особливо потерпає від води історичний центр міста.

У багатьох інших регіонах південної Німеччини ситуація з повенями залишається напруженою, навіть незважаючи на те, що сильних опадів поки що не очікується. Надзвичайний стан оголошено в Регенсбурзі та Розенхаймі - містах на схід від Мюнхена. Через прорив дамби на річці Ампер на півночі Верхньої Баварії запровадили евакуацію населення.

Між тим у федеральній землі Баден-Вюртемберг вода знову відступає.

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Кількість загиблих зростає

За даними поліції, кількість загиблих унаслідок повені на півдні Німеччини зросла до п'ятьох після того, як знайшли тіло 57-річної жінки.

За попередніми даними, вона перебувала на затопленій дорозі поблизу баварського містечка Маркт-Реттенбах і проїхала попереджувальний бар'єр. На перекритій ділянці автомобіль з'їхав з дороги на галявину, де був дуже високий рівень води. Жінка зробила екстрений дзвінок на мобільний телефон, але на час прибуття бригади швидкої допомоги машина була "майже повністю затоплена", повідомила поліція.

Між тим у місті Ной-Ульм вдалося врятувати жінку, яка протягом останніх 52 годин рятувалась від води на дереві. Її вважали зниклою безвісти.

Раніше влада повідомляла про чотирьох загиблих внаслідок повені в Баварії та сусідній землі Баден-Вюртемберг. Один із загиблих був пожежником, який прямував на допомогу людям, які опинилися в пастці повені. Також у вівторок тривали пошуки ще одного зниклого вночі пожежника.