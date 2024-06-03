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Повінь на півдні ФРН: Шольц відвідав постраждалий регіон

Євгенія Наконечна
3 червня 2024 р.

В Баварії евакуювали близько трьох тисяч людей. Канцлер Німеччини приїхав до регіону, щоб підтримати населення. Відомо про двох загиблих і одного зниклого безвісти внаслідок повені.

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Повінь у Гайдельбергу
Повінь у ГайдельбергуФото: Daniel Kubirski/imago images

Близько трьох тисяч людей евакуювали із затоплених районів в Баварії, повідомила в неділю, 2 червня, прессекретарка міністерства внутрішніх справ землі, цитує dpa. Кілька сіл уздовж річок Дунай і Шмуттер були евакуйовані після того, як у неділю ввечері стало відомо про загрозу прориву дамби. Постраждалих закликали зберігати спокій, зібрати найнеобхідніше і слідувати інструкціям екстрених служб.

Тим часом в районі Боденського озера очікуються подальші повені. Починаючи з вечора минулої п'ятниці, 31 травня, у Верхній Баварії та Швабії близько 40 тисяч співробітників екстрених служб боряться зі стихією. Вони будують дамби з мішків з піском, відкачують воду, оточують небезпечні зони і рятують людей із затоплених будинків. Німецька армія також долучилась до порятунку регіону від стихії, зазначають в dpa.

Двоє загиблих і один зниклий безвісти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у супроводі міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) у понеділок, 3 червня, приїхав у Райхертсгофен у Баварії. Канцлер ФРН подякував рятувальникам і солдатам Бундесверу, які допомагають постраждалим, і запевнив, що федеральний уряд зробить усе можливе, щоб підтримати населення. Президент Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) прийняв Шольца в муніципалітеті в районі Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц подякував рятувальникам за роботу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц подякував рятувальникам за роботуФото: Lukas Barth/AFP via Getty Images

Там напередодні виявили тіло загиблого пожежника, який прямував на порятунок родини від повені. Ще один пожежник, який зник в іншому регіоні Баварії, вважається зниклим безвісти. Окрім того, у підвалі будинку в Шробенгаузені у Верхній Баварії, який сильно постраждав від повені, рятувальники виявили 43-річної жінки, про зникнення якої заявили в неділю. Співробітник енергетичної компанії отримав важкі поранення в результаті ураження електричним струмом у Фрайзінгу, Верхня Баварія, повідомила поліція, цитує dpa. 

Рятувальники у Ной-Ульмі допомагають населенню евакуюватись
Рятувальники у Ной-Ульмі допомагають населенню евакуюватисьФото: Daniel Reinelt/Eibner/IMAGO

Нове штормове попередження на півдні і сході Німеччини

Німецька метеорологічна служба (DWD) тим часом випустила в понеділок нове штормове попередження, застерігаючи про грози з сильними дощами в деяких регіонах у понеділок, особливо на півдні та сході Німеччини. Приблизно з полудня понеділка на південь від Майну до Дунаю очікуються грози та сильні дощі з кількістю опадів до 25 літрів на квадратний метр за короткий проміжок часу, попереджає DWD.

Раніше у службі заявляли, що у деяких регіонах на півдні Німеччини в п'ятницю за 24 години випала місячна норма опадів.

 

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