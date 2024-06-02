Повінь на півдні Німеччини: триває евакуація населення

На півдні Німеччини після зсуву ґрунту, спричиненого інтенсивними дощами, потяг зійшов з рейок. Через цей інцидент і загрозу повеней зупинено рух поїздів далекого прямування.

На тлі сильних дощів у Баварії, в регіонах, що перебувають під загрозою затоплення, влада розширює масштаби евакуації населення. У десяти баварських комунах через підвищення рівня води в Дунаї та його притоках оголошено режим природної катастрофи, там працюють рятувальники.

Заходи з перевезення жителів у безпечні райони вживають, зокрема, в окрузі Аугсбург. Уранці у неділю, 2 червня, жителів громад Кюленталь і Алльманнсгофен, розташованих на півдні Баварії, закликали негайно залишити свої оселі, передає німецький телеканал ntv. Тим, хто не в змозі евакуюватися самостійно, обіцяли надати автобуси. Те саме стосується інших міст і громад округу, розташованих поблизу річки Шмуттер - притоки Дунаю.

Під час рятувальної операції в місті Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм у Верхній Баварії загинув пожежник. Він перекинувся на гумовому човні під час рятувальної операції разом з трьома колегами і був знайдений мертвим рано вранці, повідомив речник районного управління Пфаффенгофена-ан-дер-Ільм у неділю, повідомляє агенція Reuters.

Повінь у місті Мекенбойрен Фото: Felix Kästle/dpa

У місті Шробенгаузен в баварському окрузі Нойбург-Шробенгаузен, де також було оголошено режим природної катастрофи, підготовлено евакуацію 670 жителів. Найбільше занепокоєння у влади викликає ситуація на півдні округу.

У баварський округ Гюнцбурґ, де рівень води в низці водойм досяг максимальної позначки за минуле століття, баварський осередок гуманітарної організації "Червоний Хрест" направив рятувальників на човнах і водолазів.

Рух потягів обмежений

Ввечері у суботу, 1 червня, два вагони швидкісного потяга ICE зі 185 пасажирами на борту зійшли з рейок поблизу міста Швабіш-Ґмюнд в Баден-Вюртемберзі після зсуву ґрунту, який спричинили дощі. За словами представника залізниці, пасажири не постраждали і були евакуйовані з поїзда в ніч проти неділі, пише агенція dpa. Через цей інцидент та негоду, що триває, німецькі залізничники скасували або суттєво обмежили рух потягів дальнього сполучення, зокрема рейсу Мюнхен-Берлін.

На місці сходження потяга з рейок Фото: Fabian Koss/dpa/picture alliance

Небезпека для життя поблизу берегів річок

У Мюнхені влада також попереджає жителів про загрозу для життя в районі берега річки Ізар. Там було перекрито два маршрути для прогулянок. У столиці Баварії оголошено 2-й рівень небезпеки. Це означає затоплення незабудованих площ і викликані повінню легкі перешкоди для руху транспорту на вулицях.

Тим часом Служба технічної допомоги THW (Technisches Hilfswerk), що виконує у ФРН функції міністерства з надзвичайних ситуацій, у ніч на 2 червня підготувала тисячі мішків із піском для вже затоплених і схильних до загрози затоплення районів Баварії та Баден-Вюртемберга. Загалом, за словами глави центру логістики THW Бернда Урбана (Bernd Urban), до ранку 2 червня туди мали доставити 30 тисяч мішків із піском.