У Німеччині різко знизилася кількість пожертв та донорів

За перші три квартали цього року німці пожертвували 3,2 мільярда євро - це на 600 мільйонів євро менше, ніж у 2022 році. Кількість донорів скоротилася на два мільйони.

Німецька спілка благодійників (Deutscher Spendenrat) зафіксувала різке зниження кількості донорів та пожертв за перші три квартали цього року. Згідно зі звітом , оприлюдненим у понеділок, 11 грудня, кількість донорів впала до 14 мільйонів, що є найнижчим показником за останні 18 років.

Минулого року гроші на соціальні потреби пожертвували на два мільйони більше людей. Згідно з оприлюдненими даними, пожертви з січня до вересня цьогоріч становили 3,2 мільярда євро - це на 600 мільйонів євро менше, ніж минулого року. За прогнозом спілки, до кінця року ця сума може зрости до п'яти мільярдів євро.

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Такий розвиток подій викликає занепокоєння, зазначив у своїй заяві виконавчий директор спілки Мартін Вульфф (Martin Wulff). Якщо раніше пожертви робив кожен третій німець, то цьогоріч - це кожен п'ятий.

З іншого боку, Вульф вказав на зростання кількості донорів у віці між 30 і 40 роками. Після пікових показників двох попередніх років, коли багато людей робили пожертви після повені в долині річки Ар і через війну в Україні, обсяг пожертв повернувся на рівень років до пандемії COVID-19, зазначив виконавчий директор Німецької ради з питань пожертв.

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Допомога німців Україні

Повномасштабне російське вторгнення суттєво посилило готовність німців до пожертв. Загалом за підсумками 2022 року в країні пожертвували 5,7 мільярда євро на благодійні та гуманітарні організації. Такий обсяг пожертв був співставний із 2021 роком, коли Німеччину спіткала власна біда - смертоносна повінь на заході країни, яка забрала життя багатьох людей і завдала значних руйнувань багатьом поселенням.

Разом із соціологічним інститутом GfK Спілка благодійників щороку досліджує, як німці жертвують на різні потреби. Із початком нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року жертвувати у Німеччині стали суттєво більше. "Найбільше пожертв було зроблено з лютого по квітень 2022, тобто на початку війни в Україні", - повідомляли у спілці, до якої входять різноманітні благодійні організації країни, зокрема і ті, які належать великим церквам - католицькій та протестантській.

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Загалом жителі Німеччини протягом 2022 року пожертвували українцям, які постраждали від розв'язаної Росією війни, 1,012 мільярда євро. Ця сума враховує тільки грошові пожертви, тоді як багато німців також допомагають українцям гуманітарною допомогою та волонтерством. За даними Німецького центрального інституту соціальних питань, це була рекордна сума пожертв в історії Німеччини, спрямована громадянами країни на допомогу в рамках однієї "надзвичайної ситуації". Попередній рекорд був встановлений у 2004-2005 роках, коли німці зібрали 670 мільйонів євро на допомогу жертвам цунамі в Індійському океані.