Північ ФРН оговтується від потужної повені

На балтійському узбережжі Німеччини усувають наслідки повені, спричиненої штормом. Тисячі людей були змушені залишити оселі, відомо про одну загиблу. Влада оцінює завдану шкоду в сотні мільйонів євро.

На балтійському узбережжі Німеччини, від Фленсбурга на півночі до острова Рюген на сході, в неділю, 22 жовтня, триває розпочата напередодні ліквідація наслідків сильної повені, спричиненої штормом. Завдані негодою збитки ще належить оцінити; попередньо в кризовому штабі МВС ФРН кажуть про суму близько кількох сотень мільйонів євро, передає агентство dpa.

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Найсильніший удар стихії припав на схід федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн. Тут, за словами очевидців, ураганний вітер вивертав із корінням дерева, а рівень води подекуди перевищував норму більш ніж на 2 метри.

Зокрема, затопленим виявився центр міста Фленсбург, у низці його районів комунальні служби з міркувань безпеки відключили електрику. Станом на полудень неділі не у всіх районах Фленсбурга вдалося відновити енергопостачання, повідомляє dpa з посиланням на місцеві комунальні служби. Причина - фахівці воліють переконатися, що всі щитові сухі, щоб не сталося коротких замикань та спричинених ними пожеж.

Відомо про щонайменше одну жертву внаслідок стихії

Близько 2000 людей у Шлезвіг-Гольштейні були змушені покинути свої оселі. Відомо також, що на острові Фемарн під час шторму внаслідок падіння дерева загинула жінка, яка перебувала в своєму авто, повідомляє агенція AFP.

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Узбережжя федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія постраждало менше. Однак у муніципалітеті Вік-на-Дарсі на острові Рюген у двох місцях було пошкоджено мур, що захищає громаду від повеней. Уранці 21 жовтня представниця округу Передня Померанія-Рюген заявила, що рівень води в лагунах навколо острова поступово спадає.