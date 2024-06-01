  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
Природа й екологіяНімеччина

Мешканці півдня Німеччини готуються до масштабних повеней

Олександр Куницький | Олександра Іванова
1 червня 2024 р.

У Баварії людей рятують від злив гелікоптерами та човнами. Влада не відкидає ймовірності найсильнішої повені за останнє століття.

https://p.dw.com/p/4gWp6
Критичне підвищення рівня води на Дунаї в окрузі Гюнцбург у Баварії, Німеччина
Критичне підвищення рівня води на Дунаї в окрузі Гюнцбург у БаваріїФото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

На тлі тривалих злив над півднем Німеччини нависла загроза повеней.

За даними метеорологічних відомств Баварії та Баден-Вюртемберга, оприлюдненими в суботу, 1 червня, в окремих районах цих земель за останні 24 години випало 130-135 літрів опадів на квадратний метр.

Насамперед рясні дощі зачепили регіон поблизу Боденського озера. У багатьох місцевих жителів затопило підвали.

Людей рятують вертольотами та човнами

У районі баварського міста Аугсбург запровадили режим надзвичайної ситуації, повідомляє німецьке видання Bild. У громаді Фішах поблизу Аугсбурга через повінь людей довелося рятувати з будинків за допомогою вертольота та лебідки, також до операції залучили навантажувач із ковшем. Тим часом у баварському Меммінгені на човнах евакуювали вже близько 100 людей.

В окрузі Гюнцбург у Баварії також оголосили надзвичайну ситуацію. Гостей майданчиків для кемпінгу на берегах річок Гюнц, Каммель і Міндель закликали покинути їх. Влада округу запаслася 15 тисячами мішків з піском і закликала жителів не наближатися до водойм і намагатися уникати підвалів.

У баварському окрузі Нижній Альгой превентивно рекомендували мешканцям запастися кип'яченою питною водою, враховуючи ризик забруднення. "У всьому окрузі тривають дощі. Поліпшення ситуації не очікується. Утримувальні споруди заповнені до межі і частково переповнені", - йдеться на сайті глави округу. На тлі такої ситуації влада закликала превентивно покинути свої оселі близько 150 людей з трьох населених пунктів.

Не виключається "повінь століття"

Про загрозу повені попереджають і в Саксонії. Рівень води в деяких річках там може піднятися до тривожної позначки.

Сильна повінь очікується також на Дунаї в землі Баден-Вюртемберг. У місті Ной-Ульм рівень води, як прогнозується, досягне піку до вечора 1 червня. За даними баварського відомства з охорони довкілля, протягом вихідних рівень води в місцевих річках може піднятися до максимальних значень, не відкидається ймовірність "повені століття".

Загроза повеней у Швейцарії

Попередження про небезпеку повеней оголосила і влада Швейцарії, закликавши громадян триматися подалі від водойм.

1 червня на сході Швейцарії деякі дороги і стежки в кантонах Цюрих, Санкт-Галлен і Тургау виявилися заблокованими через зсуви ґрунту або повені, повідомляє Die Zeit із посиланням на об'єднання Touring Club Switzerland (TCS). Пожежники і рятувальники працюють над розчищенням доріг.

Як захистити міста від повеней: ноу-хау з Копенгагена

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки повені в Німеччині

Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

Лише після того, як вода відступила, став зрозумілим масштаб трагедії. "Німецька мова майже не має слів, аби змалювати це спустошення", - сказала Анґела Меркель, відвідавши після повені долину річки Ар на заході ФРН.
Природа й екологія19 липня 2021 р.11 фото
external

Повінь століття у Німеччині: що залишилося через рік після катастрофи (14.07.2022)

Повінь століття у Німеччині: що залишилося через рік після катастрофи (14.07.2022)

Це було одне з найстрашніших стихійних лих в історії Німеччини. Торік невеличкі річки розлилися внаслідок рясних злив, забравши з собою мости, машини, будинки та життя понад 180 людей. Як виглядає постраждалий регіон зараз - через рік після катастрофи?
Суспільство14 липня 2022 р.05:28 хв.
www.landratsamt-unterallgaeu.de
Більше публікацій