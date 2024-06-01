Мешканці півдня Німеччини готуються до масштабних повеней

У Баварії людей рятують від злив гелікоптерами та човнами. Влада не відкидає ймовірності найсильнішої повені за останнє століття.

На тлі тривалих злив над півднем Німеччини нависла загроза повеней.

За даними метеорологічних відомств Баварії та Баден-Вюртемберга, оприлюдненими в суботу, 1 червня, в окремих районах цих земель за останні 24 години випало 130-135 літрів опадів на квадратний метр.

Насамперед рясні дощі зачепили регіон поблизу Боденського озера. У багатьох місцевих жителів затопило підвали.

Людей рятують вертольотами та човнами

У районі баварського міста Аугсбург запровадили режим надзвичайної ситуації, повідомляє німецьке видання Bild. У громаді Фішах поблизу Аугсбурга через повінь людей довелося рятувати з будинків за допомогою вертольота та лебідки, також до операції залучили навантажувач із ковшем. Тим часом у баварському Меммінгені на човнах евакуювали вже близько 100 людей.

В окрузі Гюнцбург у Баварії також оголосили надзвичайну ситуацію. Гостей майданчиків для кемпінгу на берегах річок Гюнц, Каммель і Міндель закликали покинути їх. Влада округу запаслася 15 тисячами мішків з піском і закликала жителів не наближатися до водойм і намагатися уникати підвалів.

У баварському окрузі Нижній Альгой превентивно рекомендували мешканцям запастися кип'яченою питною водою, враховуючи ризик забруднення. "У всьому окрузі тривають дощі. Поліпшення ситуації не очікується. Утримувальні споруди заповнені до межі і частково переповнені", - йдеться на сайті глави округу. На тлі такої ситуації влада закликала превентивно покинути свої оселі близько 150 людей з трьох населених пунктів.

Не виключається "повінь століття"

Про загрозу повені попереджають і в Саксонії. Рівень води в деяких річках там може піднятися до тривожної позначки.

Сильна повінь очікується також на Дунаї в землі Баден-Вюртемберг. У місті Ной-Ульм рівень води, як прогнозується, досягне піку до вечора 1 червня. За даними баварського відомства з охорони довкілля, протягом вихідних рівень води в місцевих річках може піднятися до максимальних значень, не відкидається ймовірність "повені століття".

Загроза повеней у Швейцарії

Попередження про небезпеку повеней оголосила і влада Швейцарії, закликавши громадян триматися подалі від водойм.

1 червня на сході Швейцарії деякі дороги і стежки в кантонах Цюрих, Санкт-Галлен і Тургау виявилися заблокованими через зсуви ґрунту або повені, повідомляє Die Zeit із посиланням на об'єднання Touring Club Switzerland (TCS). Пожежники і рятувальники працюють над розчищенням доріг.