Повінь на півдні Німеччини: пік ще не минув

За оцінками експертів, пік повені у південних регіонах Німеччини може припасти на середину тижня. Тим часом кількість жертв зростає, а економічні збитки від стихійного лиха наразі підрахувати неможливо.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) вважає, що повінь, яка триває на півдні Німеччини, триматиме у напрузі рятувальні служби та органи влади щонайменше до середини тижня. "Імовірно, вода трохи відступить, але про нормалізацію ситуації говорити не можна", - заявив він у понеділок, 3 червня, в ефірі радіостанції Deutschlandfunk. За його словами, навіть якби дощ припинився, рівень води в більших річках все одно продовжить підійматися через величезні маси води з приток. "Більшість фахівців кажуть, що все це триватиме до середи або четверга", - наголосив глава баварського уряду.

Прогнози синоптиків не тішать

Німецька метеорологічна служба (DWD) попереджає про сильні грози зі зливами в центральній та східній частинах Альп. За даними DWD, за шість годин випаде від 40 до 60 літрів опадів на квадратний метр. Дощі супроводжуватимуться штормовими поривами вітру зі швидкістю до 60 кілометрів на годину та дрібнозернистим градом. Під черговий удар стихії потраплять переважно комуни у Верхній Баварії, як-от Берхтесгаденер Ланд, Гарміш-Партенкірхен, а також місто Розенгайм.

Затоплені вулиці міста Фішах Фото: Simon Adomat/Imago

Кількість загиблих від повені зросла до чотирьох

Кількість загиблих унаслідок повені на півдні Німеччини сягнула щонайменше чотирьох людей. 3 червня у підвалі будинку в Шорндорфі, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг, виявили тіла чоловіка та жінки. Раніше стало відомо про двох загиблих у Баварії. Зокрема в районі Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм загинув представник добровільної пожежної команди, човен якого перекинувся під час рятувальної операції.

Водночас, як розповіли кореспонденту DW рятувальники в районі баварського Аугсбурга, їм вдалося зробити висновки після руйнівної повені в Арській долині, що сталася на заході Німеччини в липні 2021 року. "Додаток для оповіщення про стихійні лиха Nina, як і сирени служби порятунку, цього разу спрацювали дуже добре. І цього разу ми були більш підготовлені. Ми оновили своє обладнання, зокрема придбали спеціальний автомобіль, здатний пересуватися навіть по глибокій воді. З його допомогою вдалося евакуювати велику кількість людей", - повідомив Філіпп Ніґль (Philipp Niegl), командир добровільної пожежної команди в містечку Дідорф, розташованому за кілька кілометрів на захід від Аугсбурга.

Шольц пообіцяв підтримку постраждалим від стихії

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) побував у зоні повені у Верхній Баварії. Разом із очільницею МВС країни Ненсі Фезер (Nancy Faeser) та прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером він ознайомився із ситуацією у місті Райхертсгофен, на південь від Інгольштадта. "Ми зробимо все можливе, включно з використанням можливостей, що надаються федеральним урядом, щоб допомогу надали швидше", - заявив політик. За його словами, на місці вже працює багато аварійних служб, підтримку яким, зокрема, надають збройні сили Німеччині.

Олаф Шольц у місті Райхертсгофен Фото: Oliver Pieper/DW

Шольц закликав німців виявити солідарність із постраждалими від повені, а також зазначив, що через зміну клімату подібні повені відбуваються дедалі частіше. Тільки цього року йому довелося вже чотири рази побувати в зонах, які постраждали від стихійного лиха, нагадав глава німецького уряду.

Повінь як загроза для економіки

Повінь у Баварії та Баден-Вюртемберзі створює проблеми і для економіки. Німецька асоціація фермерів, наприклад, очікує негативного впливу стихії на сільське господарство. "Ми з великою тривогою стежимо за тим, що відбувається в Баварії та Баден-Вюртемберзі, - заявив генеральний секретар асоціації Бернгард Крюскен (Bernhard Krüsken). - Ми припускаємо, що сільське господарство також зіткнеться з масштабними збитками, завданими повінню землі та спорудам". Він також пояснив, що надавати конкретні оцінки наразі зарано.

Водночас енергетична компанія Uniper проводить роботи задля захисту від повені своєї електростанції Irsching під Інгольштадтом. Станція, що працює на природному газі, розташована на схід від греблі на річці Пар, притоці Дунаю, яка опинилася під загрозою прориву. У Uniper заявили, що перебувають у тісному контакті з місцевим оперативним штабом і готові у разі крайньої необхідності відключити електростанцію і перевести її в безпечний стан.

Сильні дощі вплинули й на судноплавство річкою Рейн - найважливішою водною артерією Німеччини, якою здійснюються перевезення зерна, вугілля, бензину та топкового мазуту. У зв'язку з перевищенням критичного рівня води "судноплавство на верхньому Рейні припинене", повідомив агентству Reuters представник Управління водних шляхів та судноплавства (WSA).