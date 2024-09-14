Щонайменше четверо людей стали жертвами паводків в Румунії

Загалом негода охопила 19 населених пунктів у восьми повітах Румунії. За даними влади, в деяких районах випало понад 160 літрів опадів на квадратний метр.

П'ятеро людей на сході Румунії були знайдені мертвими після проливних дощів, які призвели до потужних паводків. Як повідомляє у суботу, 14 вересня, агентство Associated Press з посиланням на Департамент з надзвичайних ситуацій країни, тіла трьох літніх жінок і двох чоловіків були виявлені в населених пунктах Пекя, Дрегушень, Костаке-Негрі та Кород. Згодом було встановлено, що одна з жертв була мертвою протягом двох днів і "померла не через вплив погоди", а з інших причин, повідомила влада.

Загалом негода охопила 19 населених пунктів у восьми повітах Румунії, сильний вітер повалив десятки дерев, які пошкодили автомобілі, заблокувавши дороги і рух транспорту.

Міністр з питань довкілля Румунії Мірча Фечєт заявив AP, що в деяких сильно затоплених районах випало понад 160 літрів опадів на квадратний метр, що, за його словами, є рідкісним явищем. "Те, що ми зараз намагаємося робити - це врятувати якомога більше життів", - сказав він міністр. Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку скасував заплановані на суботу зустрічі, щоб поїхати, як і Фечєт, до постраждалого повіту Галац для оцінки ситуації.

Центральна Європа очікує негоди

Негоду цими вихідними очікують і у кількох центральноєвропейських країнах, зокрема у Чехії, Польщі, Австріі, Німеччині, Словаччині та Угорщині.

В десятках районів по всій Чехії в суботу вранці вода в річках сягнула небезпечного рівня, затопивши будинки і дороги в кількох містах і селах. Сильний дощ і вітер залишили без світла понад 63 тисячі домогосподарств, повідомила чеська енергетична компанія CEZ. Лікарня у другому за величиною місті Чехії Брно була евакуйована, так само як і десятки громадян звідусіль. Десятки залізничних ліній були закриті через падіння дерев або паводкові води, передає AP.

Метеорологи прогнозують велику кількість опадів у більшій частині Чеської Республіки, зокрема у столиці і прикордонних регіонах з Австрією і Німеччиною на півдні, і з Польщею на півночі. "Ми повинні бути готові до найгірших сценаріїв", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала після засідання урядового кризового комітету.

Сильний дощ в суботу також накрив Молдову, рятувальники відкачували воду з десятків будинків у кількох населених пунктах, повідомила влада.

У Польщі десятки людей були заздалегідь евакуйовані з двох сіл поблизу міста Ниса після того, як метеорологи попередили про безпрецедентні опади, а рівень води в деяких річках в цьому районі різко піднявся, повідомив міністр внутрішніх справ країни Томаш Семоняк. За його прогнозами, ситуація ще погіршиться.