Прем'єр Словаччини - проти військової допомоги ЄС Україні

Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме і європейські санкції проти Росії до оцінки їхнього впливу на Словаччину.

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у четвер, 26 жовтня, що його уряд не підтримуватиме військову допомогу Україні.

Як пише агентство AFP, у виступі перед депутатами Фіцо сказав, що Словаччина "більше не постачатиме зброю в Україну", але надаватиме гуманітарну допомогу.

Перед стартом сьогоднішнього саміту лідерів Європейського Союзі в Брюсселі він заявив: "Я буду підтримувати нульову військову допомогу Україні. Негайне припинення воєнних дій - найкраще рішення, яке ми можемо запропонувати для України. Європейський Союз повинен перетворитися з постачальника зброї на миротворця".

Фіцо також заявив, що не голосуватиме за жодні санкції ЄС проти Росії, поки не оцінить їхній вплив на Словаччину. За його словами, попередні санкції проти РФ нанесли шкоду його країні.

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Фіцо - проти вступу України до НАТО

25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова привела до присяги новий уряд на чолі з Фіцо, який вже вчетверте став прем'єром країни. Його партія "Напрямок - соціальна демократія" перемогла на парламентських виборах і сформувала коаліцію з лівою партією "Голос" та проросійською "Словацькою національною партією" (СНП).

Після перемоги на виборах Фіцо заявив, що "люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж питання України" та закликав до мирних переговорів, оскільки "подальші вбивства нікому не допоможуть". Голова СНП Андрей Данко перед цим заявляв, що окуповані Росією території України не були "історично українськими".

Словаччина досі була рішучою прихильницею України та надавала їй військову допомогу після російського вторгнення. Фіцо ж ставить під сумнів змогу України витіснити російські війська зі своєї території. Він повторював наративи президента РФ Володимира Путіна про те, що етнічні росіяни на сході України нібито потребують захисту. Фіцо хоче заблокувати вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) та пропонує США і ЄС використати свій вплив, щоб змусити Україну укласти компромісну мирну угоду з Росією.

Аналітики побоюються, що його повернення до влади може призвести до того, що Словаччина піде шляхом Угорщини за прем'єрства Віктора Орбана.

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