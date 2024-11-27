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КонфліктиЄвропа

Фіцо вирішив поїхати в Москву на парад до 9 травня

Валерій Сааков
27 листопада 2024 р.

Прем'єр-міністр Словаччини прийняв запрошення Володимира Путіна відвідати парад у Москві 9 травня. За його словами, він "радо прийняв" це запрошення.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Роберт ФіцоФото: Balint Szentgallay/NurPhoto/IMAGO

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що він погодився взяти участь у травневих урочистостях з нагоди закінчення Другої світової війни в Москві, прийнявши запрошення президента Росії Володимира Путіна. Про своє рішення Фіцо написав у середу, 27 листопада, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Цілком природно, що як прем'єр-міністр Республіки Словаччина я дуже зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві", - написав Фіцо у своєму дописі на Facebook. "Тож я радо прийняв офіційне запрошення президента Російської Федерації В. Путіна взяти участь у цих важливих урочистостях, що я і зроблю", - додав Фіцо.

Фіцо обговорював з Трампом війну в Україні

Також цього дня пресслужба уряду Словаччини повідомила, що в середу Фіцо провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом, і що більша частина розмови була присвячена війні РФ проти України, яка межує зі Словаччиною, передає Reuters.

Фіцо, чий уряд намагається покращити відносини з Росією, попри її повномасштабне вторгнення в Україну, і раніше висловлював бажання відвідати урочистості в Москві. 

Позиція Фіцо, яка перегукується з позицією прем'єр-міністра сусідньої Угорщини Віктора Орбана, контрастує з офіційною позицією Європейського Союзу, який здебільшого прагне ізолювати й покарати Москву.

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Крім того, минулого місяця словацький прем'єр викликав критику з боку словацької опозиції, коли дав інтерв'ю російському державному телеканалу "Россия-1", в якому розкритикував підхід ЄС до війни РФ проти України, нагадує Reuters.

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