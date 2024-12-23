Візит Фіцо до Москви - не заради миру, а заради газу

Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав до Москви тому, що й надалі хоче купувати російський газ, а яким формально він вважатиметься - азербайджанським чи навіть українським - неважливо, пише Іван Преображенський.

Роберт Фіцо та Володимир Путін у Кремлі (22 грудня 2024 року) Фото: Artyom Geodakyan/TASS/IMAGO

Поки обраний президент США Дональд Трамп заявляє, що Володимир Путін хоче зустрічі з ним для переговорів про Україну, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сам приїхав до Москви нібито для обговорення приблизно тієї самої теми. Щоправда, там, де американського лідера цікавлять умови припинення війни, главі словацького уряду важливі не життя людей, а, насамперед, постачання газу та його ціна. Фіцо винаходить схему, в рамках якої можна буде отримувати російський трубопровідний газ через територію України, незважаючи на війну.

Контракт на газовий транзит без права на продовження

31 грудня 2024 року спливає термін дії контракту на транзит російського газу українською трубопровідною системою до Євросоюзу. Обидві сторони дотримувалися його і після 24 лютого 2022 року, незважаючи на російське повномасштабне вторгнення в Україну. Навіть захоплення ЗСУ ключової газорозподільної станції в місті Суджа не завадило продовженню поставок. Можливо, тому, що це остання точка "входу" російського газу на українську територію, що залишилася.

Незалежно від того, хто контролює Суджу зараз, українська сторона має намір із 7-ї години ранку 1 січня 2025 року перекрити газовий вентиль у зв'язку з відсутністю будь-яких контрактів. Цю позицію України підтримує і Єврокомісія.

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Словаччина не може обійтися без російського газу?

Словаччина стверджує, що не може обійтися без російського газу. Словацькому прем'єру не заважає це робити навіть той факт, що ще 2022 року його попередник Едуард Гегер разом із польським колегою відкрили трубопровід із Польщі, який дає змогу Словаччині купувати як норвезький газ, так і який завгодно скраплений - хоч із Катару, хоч зі США.

Ця труба якраз за своєю пропускною здатністю власне і покриває потреби Словаччини. У країни є можливість отримувати газ не через українську територію, але Роберту Фіцо хочеться саме дешевий російський трубопровідний газ. Його не влаштовує те, що з 1 січня 2025 року газ перестане текти трубами через припинення дії контракту українського "Нафтогазу" з російським "Газпромом". І Фіцо шукає варіанти. У цьому з ним солідарний і угорський прем'єр Віктор Орбан.

Наприклад, якби угоду про транзит газу було укладено з Азербайджаном або Казахстаном, то він би продовжився. За "випадковим збігом" Путін нещодавно їздив до Азербайджану і обговорював транзит формально азербайджанського газу через Росію в Європу. Жодних засобів перевірити, який там дійсно газ качають трубою з Росії - свій чи азербайджанський - просто немає. Як і гроші, весь природний газ пахне однаково, точніше - не має ні кольору, ні запаху, якщо в нього нічого не додати.

Є й другий варіант, який використовувала сама Україна відтоді, як вона перестала купувати російський газ. Після проходження газорозподільної станції на кордоні зі Словаччиною колишній російський газ ставав власністю європейських покупців, і реверсним трубопроводом повертався назад в Україну як абсолютно неросійський. Тож якби вдалося домовитися про те, що громадянство газу на "європейське" змінюватиметься не на кордоні зі Словаччиною, а вже в Суджі, то контракти на транзит Україна могла б укласти зі словацькими, угорськими, італійськими та якими завгодно ще європейськими компаніями.

Тоді Словаччина та Угорщина, які, на відміну від австрійської компанії OMV, не розривали контрактів із "Газпромом", могли б і надалі торгувати в ЄС дешевим газом, виробленою за його допомогою електроенергією та продуктами хімічної промисловості - з очевидною російською складовою. І російський "Газпром", який зараз мало не банкрут, підзаробив би.

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Газ в обмін на блокування членства України в НАТО

Одного з цих варіантів, схоже, і хоче зараз досягти лідер Словаччини. Щось таке явно обговорював у Кремлі Роберт Фіцо, який раптово прилетів до Москви, незважаючи на неминуче засудження з боку колег по ЄС. Він скористався, очевидно, прецедентом, створеним Орбаном, який першим із європейських лідерів з весни 2022 року прилітав до Росії, хоча формально, звісно, ​​угорський прем'єр їздив обговорювати не газ, а мир.

Важливе питання, що можуть запропонувати Путіну взамін Фіцо та Орбан? Відповідь очевидна - блокування членства України в НАТО та вступу до ЄС. Словацький прем'єр, зображуючи ображеного так, ніби не він банально хоче заробити на війні РФ проти України, перепродуючи російський газ, напередодні візиту до Москви скаржився, що український президент Володимир Зеленський пропонував йому 500 мільйонів євро компенсації за втрату російського дешевого газу в обмін на відмову від блокування запрошення Києва до НАТО. Тобто Фіцо сам озвучив цю формулу - газ в обмін на НАТО. І вона явно працює і у зворотний бік - у рамках теплої газорозподільної дружби Словаччини з путінською Росією.

Автор: Іван Преображенський, кандидат політичних наук, експерт із Центральної та Східної Європи, оглядач низки ЗМІ.

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