ЄС готовий до зупинення транзиту газу Україною

Європейський Союз готовий до припинення транзиту російського газу територією України з 1 січня. Про це журналістам у понеділок, 23 грудня, заявив представник Єврокомісії на прохання прокоментувати візит прем'єра Словаччини Роберта Фіцо до Москви та його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним із метою обговорення подальших постачань дешевого російського газу.

"Щодо візиту прем'єр-міністра Фіцо до Москви у нас немає коментарів. Однак ми хотіли б нагадати такі факти: зупинення потоку через Україну 1 січня є очікуваною ситуацією, і ЄС до неї готовий", - зазначив він.

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Також він додав, що Єврокомісія в координації з державами-членами вже понад рік готується до сценарію припинення транзиту газу з РФ через Україну, задля чого планується забезпечити альтернативні постачання блакитного палива до держав-членів, яких це стосується.

"Європейська газова інфраструктура досить гнучка, щоб постачати газ неросійського походження в Центрально-Східну Європу альтернативними маршрутами. З 2022 року її було посилено значними новими потужностями з імпорту зрідженого природного газу", - сказав представник ЄК, цитує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ЄС за останні декілька років посилив безпеку архітектури газопостачання, зокрема, завдяки підвищенню енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії. "Вплив зупинення транзиту через Україну на безпеку постачань ЄС обмежений", - заявив він.

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