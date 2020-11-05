 COVID-19 у Франції: медустанови в деяких регіонах на межі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

COVID-19 у Франції: медустанови в деяких регіонах на межі

У Франції фіксують добові рекорди інфікувань коронавірусом другий день поспіль. Деяких хворих на COVID-19 відправляють на лікування до сусідньої Німеччини.

Коронавірус у Франції

Лікарня Сальпетрієр у Парижі

У Франції згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 6 листопада, даними міністерства охорони здоров'я країни, за останні 24 години зафіксовано 60 486 нових підтверджених випадків коронавірусу. Таким чином перевищено підтверджений напередодні добовий рекорд інфікувань - 58 046.

Загальне число виявлених випадків заражень коронавірусом у Франції наближається до позначки в 1,66 мільйона. За цим показником Франція посідає перше місце в Європі та п'яте у світі, поступаючись у сумному рейтингу лише США, Індії, Бразилії та Росії, передає інформагенція Reuters.

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Крім того, повідомляється про 828 померлих, у яких було діагностовано COVID-19. З них 398 летальних випадків сталися в лікарнях за добу, а 430 - в будинках для людей похилого віку впродовж останніх трьох днів. Напередодні повідомлялося про 363 смерті в лікарнях від коронавірусу.

Франція відправляє хворих на COVID-19 лікуватися в ФРН

Тим часом уперше з весни французьких пацієнтів з COVID-19 знову направляють в лікарні в Німеччині. Так, як мінімум троє хворих з французького прикордонного регіону Гранд-Ест доставлені на лікування в федеральну землю Саар. Цей крок французька влада пояснила прагненням розвантажити місцеві клініки. Станом на зараз у відділеннях інтенсивної терапії перебувають понад 4,3 тисячі людей.

Натепер у відділеннях інтенсивної терапії французьких лікарень зараз перебувають понад чотири тисячі пацієнтів. Уряд в Парижі побоюється, що до кінця наступного тижня медустанови в багатьох містах досягнуть межі своїх можливостей.

Уряд посилює протиепідемічні заходи

У відповідь на стрімке зростання темпів поширення пандемії уряд Франції знову оголосив посилення протиепідемічних заходів. Так, у Парижі після 22 годин заборонено продаж їжі та алкогольних напоїв в кіосках і ресторанах на винос. Щоб запобігти скупченню людей, також забороняється вживання алкоголю на вулицях до 6:00 ранку.

Учні гімназій частково переходять на навчання онлайн. Однак, як підкреслив міністр освіти Жан-Мішель Бланке, не менше 50 відсотків занять мають проводитися в класах.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


DW.COM

Коронавірус: добове число заражень у Франції перевищило 40 тисяч

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