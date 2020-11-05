COVID-19 у Франції: медустанови в деяких регіонах на межі

У Франції згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 6 листопада, даними міністерства охорони здоров'я країни, за останні 24 години зафіксовано 60 486 нових підтверджених випадків коронавірусу. Таким чином перевищено підтверджений напередодні добовий рекорд інфікувань - 58 046.

Загальне число виявлених випадків заражень коронавірусом у Франції наближається до позначки в 1,66 мільйона. За цим показником Франція посідає перше місце в Європі та п'яте у світі, поступаючись у сумному рейтингу лише США, Індії, Бразилії та Росії, передає інформагенція Reuters.

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Крім того, повідомляється про 828 померлих, у яких було діагностовано COVID-19. З них 398 летальних випадків сталися в лікарнях за добу, а 430 - в будинках для людей похилого віку впродовж останніх трьох днів. Напередодні повідомлялося про 363 смерті в лікарнях від коронавірусу.

Франція відправляє хворих на COVID-19 лікуватися в ФРН

Тим часом уперше з весни французьких пацієнтів з COVID-19 знову направляють в лікарні в Німеччині. Так, як мінімум троє хворих з французького прикордонного регіону Гранд-Ест доставлені на лікування в федеральну землю Саар. Цей крок французька влада пояснила прагненням розвантажити місцеві клініки. Станом на зараз у відділеннях інтенсивної терапії перебувають понад 4,3 тисячі людей.

Натепер у відділеннях інтенсивної терапії французьких лікарень зараз перебувають понад чотири тисячі пацієнтів. Уряд в Парижі побоюється, що до кінця наступного тижня медустанови в багатьох містах досягнуть межі своїх можливостей.

Уряд посилює протиепідемічні заходи

У відповідь на стрімке зростання темпів поширення пандемії уряд Франції знову оголосив посилення протиепідемічних заходів. Так, у Парижі після 22 годин заборонено продаж їжі та алкогольних напоїв в кіосках і ресторанах на винос. Щоб запобігти скупченню людей, також забороняється вживання алкоголю на вулицях до 6:00 ранку.

Учні гімназій частково переходять на навчання онлайн. Однак, як підкреслив міністр освіти Жан-Мішель Бланке, не менше 50 відсотків занять мають проводитися в класах.