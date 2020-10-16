 Коронавірус: Макрон оголосив про частковий локдаун у Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

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Новини

Коронавірус: Макрон оголосив про частковий локдаун у Франції

Частковий локдаун, який запроваджується у Франції з 30 жовтня, передбачає закриття магазинів, барів і ресторанів, а також обмеження на пересування.

Еммануель Макрон оголосив про новий локдаун

Еммануель Макрон оголосив про новий локдаун

Президент Франції Еммануель Макрон в середу, 28 жовтня, оголосив про "новий етап" в боротьбі з поширенням CОVID-19, який передбачає частковий локдаун з п'ятниці, 30 жовтня. "Я вирішив, що треба з п'ятниці запровадити ізоляцію, щоб зупинити поширення вірусу", - сказав Макрон в зверненні до народу. Нові обмежувальні заходи триватимуть щонайменше до 1 грудня.

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У цей період школи та дошкільні дитячі установи залишаться відкритими із суворим дотриманням правил санітарної безпеки. Під час локдауну виходити з дому можна буде лише з поважних причин - щоб відправитися на роботу, до медичного закладу, допомогти близькому, зробити життєво необхідні покупки або прогулятися на повітрі біля свого будинку. Як і навесні, приватні зібрання людей за межами сімейного кола виключаються. Забороняються громадські зібрання. Не можна переміщатися з одного регіону країни в інший, крім випадків повернення з канікул з нагоди "Дня всіх святих", які завершуються, передає агентство "Інтерфакс".

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Магазини, які не є життєво необхідними, бари і ресторани будуть закриті. Вищі навчальні заклади будуть продовжувати роботу онлайн. Скрізь, де можливо, буде застосовуватися дистанційна робота.

За останню добу у Франції зареєстровано 36437 нових випадків зараження COVID-19. З початку пандемії від коронавируса померли 35785 осіб.

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