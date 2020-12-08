У США мільярдери за час пандемії COVID-19 збагатилися на трильйон доларів

З початку пандемії коронавірусу статки найбагатших людей у Сполучених Штатах Америки зросли загалом на понад трильйон доларів (826,7 мільярда євро). Про це повідомляє інформагентство AFP у четвер, 10 грудня, з посиланням на дослідження, проведене спільно організацією Americans For Tax Fairness (ATF) і дослідним інститутом Institute for Policy Studies (IPS). Згідно з ним, за період з 18 березня до 7 грудня загальні статки мільярдерів, що проживають в США, зросли з приблизно 2,95 трильйона доларів до більш ніж чотирьох трильйонів доларів.

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"Ніколи раніше Америка не бачила такого скупчення багатства у такої невеликої кількості людей", - зазначив глава ATF Франк Клемент. Він вважає, що американські мільярдери могли б надати "величезний пакет" фінансової допомоги на боротьбу з пандемією і при цьому їхні загальні статки не зменшилися б на жодний цент. Так, за даними дослідження, суми, на яку збагатилися мільярдери, вистачило б, щоб виплатити кожному жителю США по 3000 доларів.

За даними порталу Worldometer, з початку пандемії коронавірусу в світі заразилися понад 69 мільйонів осіб. Понад 1,5 мільйона заражених померли, при цьому велика частина жертв коронавірусу - у США (296,7 тисячі). Загалом у США налічується понад 15,8 мільйона випадків зараження.

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Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Tesla упевнено пішла на обгін У розпал пандемії COVID-19 Tesla стрімко обігнала таких своїх конкурентів Toyota і Volkswagen, здобувши титул найдорожчого автовиробника в світі. При цьому обсяги продажів Tesla в порівнянні з традиційними гігантами є невеликими. У другому кварталі 2020 року акції цієї компанії підскочили більш ніж удвічі. Зокрема, і завдяки заводу Tesla в Шанхаї, який старанно виробляє авто для китайського ринку.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Netflix - "чилити" перед екраном За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Фітнес вдома Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Коронавірусні мільярдери Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Вдома на зв'язку Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Ігрові прибутки Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Вперед на вітрилах стрімінгу База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Домашній бізнес Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Порожні полиці Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla Безпека передусім Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски. Автор: Ашутош Пандей

