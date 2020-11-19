ООН: Більше мільярда людей можуть опинитися у бідності через пандемію COVID-19

Пандемія COVID-19 може призвести до збільшення кількості людей, які живуть у крайній бідності. В ООН припускають, що до 2030 року кількість тих, хто живе у злиднях, може перевищити мільярд.
Довгострокові наслідки пандемії можуть призвести до того, що кількість людей, які живуть в умовах крайньої бідності, до 2030 року перевищить мільярд. Про це йдеться у дослідженні Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), опублікованому у четвер, 3 грудня.
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У дослідженні йдеться про три можливих сценарії. У найгіршому випадку кількість людей, що житимуть в умовах крайньої бідності, збільшиться на понад 200 мільйонів людей до 2030 року і перевищить позначку в один мільярд. За базового сценарію, кількість таких людей зросте на 44 мільйони.
Однак сплеску крайньої бідності можна запобігти, зауважили у ПРООН. Адже ще є позитивний сценарій. За нього зі злиднів можна вивести 146 мільйонів людей завдяки інвестиціям у програми соціального забезпечення, управління, цифровізацію та боротьбу зі змінами клімату.
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Пандемія є "поворотним пунктом", сказав керівник ПРООН Ахім Штайнер (Achim Steiner). "Рішення, які зараз ухвалюють лідери, можуть спрямувати світ у дуже різні напрямки", - зауважив він.
Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у світі з початку пандемії коронавірусу офіційно підтвердили більше 64,5 мільйона інфікувань. З них понад 1,4 мільйона людей померли внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19.
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