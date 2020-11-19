 ООН: Більше мільярда людей можуть опинитися у бідності через пандемію COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2020

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ООН: Більше мільярда людей можуть опинитися у бідності через пандемію COVID-19

Пандемія COVID-19 може призвести до збільшення кількості людей, які живуть у крайній бідності. В ООН припускають, що до 2030 року кількість тих, хто живе у злиднях, може перевищити мільярд.

Пандемія коронавірусу може призвести до збільшення кількості бідних людей

Пандемія коронавірусу може призвести до збільшення кількості бідних людей

Довгострокові наслідки пандемії можуть призвести до того, що кількість людей, які живуть в умовах крайньої бідності, до 2030 року перевищить мільярд. Про це йдеться у дослідженні Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), опублікованому у четвер, 3 грудня.

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У дослідженні йдеться про три можливих сценарії. У найгіршому випадку кількість людей, що житимуть в умовах крайньої бідності, збільшиться на понад 200 мільйонів людей до 2030 року і перевищить позначку в один мільярд. За базового сценарію, кількість таких людей зросте на 44 мільйони.

Однак сплеску крайньої бідності можна запобігти, зауважили у ПРООН. Адже ще є позитивний сценарій. За нього зі злиднів можна вивести 146 мільйонів людей завдяки інвестиціям у програми соціального забезпечення, управління, цифровізацію та боротьбу зі змінами клімату. 

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Пандемія є "поворотним пунктом", сказав керівник ПРООН Ахім Штайнер (Achim Steiner). "Рішення, які зараз ухвалюють лідери, можуть спрямувати світ у дуже різні напрямки", - зауважив він.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у світі з початку пандемії коронавірусу офіційно підтвердили більше 64,5 мільйона інфікувань. З них понад 1,4 мільйона людей померли внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19.

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