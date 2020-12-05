 Коронавірус: в Україні розраховують на шість мільйонів доз вакцини зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2020

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Коронавірус: в Україні розраховують на шість мільйонів доз вакцини зі США

Глава українського МОЗ Максим Степанов запевняє, що переговори з трьома американськими компаніями-виробниками перебувають на фінальній стадії.

У МОЗ України сподіваються на мільйони доз американських вакцин

У МОЗ України сподіваються на мільйони доз американських вакцин

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує отримати шість мільйонів доз вакцин проти коронавірусу за результатами переговорів з американськими виробниками. 

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"Ми говорили про два мільйони доз від кожної компанії протягом першого кварталу (2021 року. - Ред.)", - прокоментував міністр в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, 8 грудня, питання про кількість вакцин, які Україна може отримати в разі визначення країни пріоритетним кандидатом на отримання препаратів, інформує агенція "Українські новини".

МОЗ України веде переговори про постачання вакцин з трьома американськими компаніями-виробниками. Зі слів Степанова, переговори перебувають на фінальній стадії. Також міністр вважає, що вакцинація від коронавірусу не повинна бути примусовою, натомість громадян потрібно переконувати в безпеці препаратів.

Раніше Степанов звернувся до тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін з проханням визначити Україну пріоритетним кандидатом на отримання вакцини від коронавірусної інфекції.

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