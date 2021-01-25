У США від коронавірусу померли понад 450 тисяч людей

У США кількість зафіксованих летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 у четвер, 4 лютого, перетнула позначку в 450 тисяч. Як свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонcа Хопкінса , у США зафіксовано 450 826 підтверджених летальних випадків через коронавірус.
Загальна кількість підтверджених заражень від початку пандемії COVID-19 у країні становить понад 26,5 мільйона.
Читайте також: Коронавірус у світі: підтверджено вже понад 100 мільйонів випадків зараження
Таким чином, Сполучені Штати значно випереджають інші країни як за кількістю заражень, так і смертельних випадків, пов'язаних з інфікуванням коронавірусом.
Чимало американців сподіваються, що край пандемії покладе масова кампанія з вакцинації, яка розпочалася в середині грудня. За даними агентства Bloomberg, станом на 2 лютого в країні кількість вакцинованих сягнула позначки у 26,5 мільйона осіб, що на той час перевищувало кількість інфікованих за весь час пандемії. За даними агентства, зараз в США щоденно роблять близько 1,34 мільйона щеплень від коронавірусу.
Читайте також: Число померлих з коронавірусом у світі перевищило два мільйони
Як повідомлялося, декілька днів тому Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) оголосив про нову вимогу щодо носіння захисних масок у громадському транспорті. Це стосується літаків, потягів, кораблів, метро, автобусів і таксі.
Також маски необхідно обов'язково носити на території транспортних вузлів - в аеропортах, на залізничних вокзалах, автобусних зупинках та в терміналах. Їх можна буде зняти на короткий час, щоб поїсти чи попити.
До цього у США лише рекомендували носити маски.
-
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
-
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
-
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
-
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
-
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
-
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
-
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.
Автор: Інна Завгородня