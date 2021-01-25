У США від коронавірусу померли понад 450 тисяч людей

У США кількість зафіксованих летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 у четвер, 4 лютого, перетнула позначку в 450 тисяч. Як свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонcа Хопкінса , у США зафіксовано 450 826 підтверджених летальних випадків через коронавірус.

Загальна кількість підтверджених заражень від початку пандемії COVID-19 у країні становить понад 26,5 мільйона.

Читайте також: Коронавірус у світі: підтверджено вже понад 100 мільйонів випадків зараження

Таким чином, Сполучені Штати значно випереджають інші країни як за кількістю заражень, так і смертельних випадків, пов'язаних з інфікуванням коронавірусом.

Чимало американців сподіваються, що край пандемії покладе масова кампанія з вакцинації, яка розпочалася в середині грудня. За даними агентства Bloomberg, станом на 2 лютого в країні кількість вакцинованих сягнула позначки у 26,5 мільйона осіб, що на той час перевищувало кількість інфікованих за весь час пандемії. За даними агентства, зараз в США щоденно роблять близько 1,34 мільйона щеплень від коронавірусу.

Читайте також: Число померлих з коронавірусом у світі перевищило два мільйони

Як повідомлялося, декілька днів тому Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) оголосив про нову вимогу щодо носіння захисних масок у громадському транспорті. Це стосується літаків, потягів, кораблів, метро, автобусів і таксі.

Також маски необхідно обов'язково носити на території транспортних вузлів - в аеропортах, на залізничних вокзалах, автобусних зупинках та в терміналах. Їх можна буде зняти на короткий час, щоб поїсти чи попити.

До цього у США лише рекомендували носити маски.