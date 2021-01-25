 У США від коронавірусу померли понад 450 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У США від коронавірусу померли понад 450 тисяч людей

Загальна кількість підтверджених заражень від початку пандемії COVID-19 у США становить понад 26,5 мільйона випадків.

У пам'ять жертв коронавірусу в США

У пам'ять жертв коронавірусу в США

У США кількість зафіксованих летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 у четвер, 4 лютого, перетнула позначку в 450 тисяч. Як свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонcа Хопкінса , у США зафіксовано 450 826 підтверджених летальних випадків через коронавірус.

Загальна кількість підтверджених заражень від початку пандемії COVID-19 у країні становить понад 26,5 мільйона.

Читайте також: Коронавірус у світі: підтверджено вже понад 100 мільйонів випадків зараження

Таким чином, Сполучені Штати значно випереджають інші країни як за кількістю заражень, так і смертельних випадків, пов'язаних з інфікуванням коронавірусом.

Чимало американців сподіваються, що край пандемії покладе масова кампанія з вакцинації, яка розпочалася в середині грудня. За даними агентства Bloomberg, станом на 2 лютого в країні кількість вакцинованих сягнула позначки у 26,5 мільйона осіб, що на той час перевищувало кількість інфікованих за весь час пандемії. За даними агентства, зараз в США щоденно роблять близько 1,34 мільйона щеплень від коронавірусу.

Читайте також: Число померлих з коронавірусом у світі перевищило два мільйони

Як повідомлялося, декілька днів тому Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) оголосив про нову вимогу щодо носіння захисних масок у громадському транспорті. Це стосується літаків, потягів, кораблів, метро, автобусів і таксі.

Також маски необхідно обов'язково носити на території транспортних вузлів - в аеропортах, на залізничних вокзалах, автобусних зупинках та в терміналах. Їх можна буде зняти на короткий час, щоб поїсти чи попити.

До цього у США  лише рекомендували носити маски.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


 

Дивитись відео 00:38

"Термінатор" прищепився: Ідіть зі мною, якщо хочете жити (21.01.2021)

Також за темою

USA Symbolbild Einreise

Байден скасував указ Трампа про дозвіл на в'їзд у США з ЄС та інших країн 25.01.2021

Новий президент США Джо Байден скасував указ Дональда Трампа щодо відкриття кордонів США для мандрівників з ЄС та низки інших країн з 26 січня.

Dänemark Kopenhagen Stadt Ansicht Übersicht

Коронавірус: Данія подовжила локдаун до кінця лютого 28.01.2021

Уряд Данії подовжив локдаун через появу і поширення мутованих варіантів коронавірусу. Кордони країни залишатимуться зачиненими.

Coronavirus Elfenbeinküste Abidjan Graffito

Число померлих з коронавірусом у світі перевищило два мільйони 15.01.2021

Про перший мільйон померлих, у яких підтвердили інфікування, повідомили за 9 місяців після початку пандемії. Для того, щоб забрати ще мільйон жертв, пандемії знадобилось лише 3,5 місяці.

Реклама

Докладно

Закриті рішенням РНБО телеканали представники української влади називають інформаційною складовою російської агресії

Під санкціями: Що відомо про зв'язки Козака з Росією

В Україні заборонили телеканали депутата Тараса Козака. Як саме він пов'язаний з Росією?  

Після тарифних протестів уряд поки тимчасово обмежив ціну на газ для населення

Як не залишитися без газу після зміни постачальника (відео)

Українці в теорії можуть змінити газопостачальника. Але на практиці - ні. Як уникнути проблем з місцевими газовиками?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  