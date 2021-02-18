 Кількість жертв пандемії COVID-19 в Україні сягнула 25 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2021

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Новини

Кількість жертв пандемії COVID-19 в Україні сягнула 25 тисяч

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу померли 73 особи, а загальна кількість жертв COVID-19 сягнула 25 тисяч.

Відділення лікарні міста Любар у Житомирській області, де перебувають пацієнти з COVID-19

Відділення лікарні міста Любар у Житомирській області, де перебувають пацієнти з COVID-19

Минулої доби кількість людей, які померли в Україні із діагнозом COVID-19 з початку епідемії, перевищила позначку у 25 тисяч. Про це свідчать дані опубліковані у суботу, 20 лютого, міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим у Facebook.

Зазначається, що за добу в Україні було зафіксовано 73 летальних випадки, пов'язаних із коронавірусом. Таким чином загальна кількість жертв пандемії COVID-19 в країні сягнула 25 045.

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Зростання кількості нових випадків коронавірусу

Також, за даними Степанова, за минулу добу кількість виявлених в Україні випадків інфікування коронавірусом зросла на 6295. Для порівняння, станом на суботу тижнем раніше було підтверджено 5182 тисячі нових випадків. При цьому від хвороби одужали 4539 людей.

Кількість тестів, проведених за добу, сягнула 67 017. З них методом ПЛР - 29 731 тест, методом ІФА - 16184, а досліджень експрес-тестами на антиген до коронавірусу було зроблено 21 102.

Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1 299 967 осіб.

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Сплеск захворювання у Івано-Франківській області

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та у Києві (415).

Через стрімке поширення коронавірусу 17 лютого на Івано-Франківщині місцева влада була змушена запровадити на території регіону карантин "червоного" рівня. Рішення було ухвалено на засіданні комісії за участю міністра охорони здоров'я України Максима Степанова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

"Ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області вона вже, я б сказав, майже критична", - заявив під час засідання. "Останні 10 днів спостерігається значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, і що найбільше нас лякає - госпіталізацій", - наголосив він.

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