 Українці найменше у світі задоволені боротьбою уряду з COVID-19 - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2021

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Українці найменше у світі задоволені боротьбою уряду з COVID-19 - опитування

Більше трьох чвертей українців не задоволені тим, як уряд бореться з поширенням коронавірусу. Це найгірший показник у світі, свідчить глобальне дослідження Міжнародної асоціації Gallup.

Люди з каструлями на акції протесту проти інтелектуального локдауну, фото листопаду 2020 року

Акція протесту проти карантину в Україні, листопад 2020 року

77 відсотків опитаних українців заявили, що вони не задоволені тим, як уряд протидіє поширенню коронавірусу. Про це свідчать результати нового глобального дослідження Міжнародної асоціації Gallup щодо ставлення населення різних країн до викликаної COVID-19 кризи. Результати дослідження, яке в Україні проводив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом із Київським міжнародним інститутом соціології, були оприлюднені у п'ятницю, 12 лютого.

45 відсотків респондентів "категорично не згодні" із твердженням, що уряд добре справляється з коронавірусом. 32 відсотки заявили, що не згодні із ним, 18 відсотків сказали, що згодні, і лише три відсотки - що "абсолютно згодні". Ще три відсотки не змогли визначитися з відповіддю.

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Україна - лідерка за незадоволенням діями уряду

Таким чином Україна посіла найвищу сходинку за рівнем невдоволення населення тим, як влада дає раду епідемії COVID-19 у країні. До країн, що мають найвищий рівень незадоволення, також увійшли Боснія і Герцеговина (75%), США (67%), Іспанія (66%), Еквадор і Мексика (по 65%).

Натомість серед лідерів за рівнем задоволення діями уряду належать В'єтнам (100%), Південна Корея (89%), Індія і Азербайджан (по 86%), Австралія (82%) і Малайзія (79%). Загалом більш ніж половина населення країн світу вважає, що їхні уряди добре протидіють поширенню коронавірусу.

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На вакцинацію від COVID-19 згодні 65 відсотків українців

Також із результатів дослідження випливає, що, якщо вакцина від коронавірусу буде загальнодоступною і безпечною, нею готові зробити щеплення 65 відсотків українців. 43 відсотки опитаних українців заявили про свою цілковиту згоду на вакцинацію, 22 відсотки зазначили, що вони "згодні" зробити щеплення.

Натомість 10 відсотків "не згодні" на вакцинацію, а 20 відсотків - "категорично не згодні". Ще п'ять відсотків респондентів не змогли відповісти на це питання.

Чверть людей у світі не хочуть вакцинуватися

Дані цифри в цілому відповідають ситуації у більшості країн світу. Так, більше двох третин учасників глобального дослідження відповіли, що вони готові зробити собі щеплення від коронавірусу за умови безпечності та загальної доступності вакцини. Водночас приблизно чверть опитаних, ймовірно, відмовляться від вакцинації. Ще вісім відсотків не визначилися у цьому питанні.

До країн, населення яких є найбільш скептичним щодо вакцинації, входять Македонія (49%), Росія (46%), Боснія і Герцеговина та Кенія (по 44%), а також Вірменія (43%). Натомість найбільше готових зробити щеплення громадян - у В'єтнамі (98%), Південній Кореї та Іраку (по 88%), Таїланді (87%), Індії (85%) і Малайзії (84%).

Всього у рамках дослідження було опитано близько 45 тисяч осіб у 47 країнах
світу.

Дивитись відео 08:46

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


Аудіо й відео до теми

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