Українці найменше у світі задоволені боротьбою уряду з COVID-19 - опитування

77 відсотків опитаних українців заявили, що вони не задоволені тим, як уряд протидіє поширенню коронавірусу. Про це свідчать результати нового глобального дослідження Міжнародної асоціації Gallup щодо ставлення населення різних країн до викликаної COVID-19 кризи. Результати дослідження, яке в Україні проводив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом із Київським міжнародним інститутом соціології, були оприлюднені у п'ятницю, 12 лютого.

45 відсотків респондентів "категорично не згодні" із твердженням, що уряд добре справляється з коронавірусом. 32 відсотки заявили, що не згодні із ним, 18 відсотків сказали, що згодні, і лише три відсотки - що "абсолютно згодні". Ще три відсотки не змогли визначитися з відповіддю.

Читайте також: Володимиру Зеленському не довіряє більше половини українців - опитування

Україна - лідерка за незадоволенням діями уряду

Таким чином Україна посіла найвищу сходинку за рівнем невдоволення населення тим, як влада дає раду епідемії COVID-19 у країні. До країн, що мають найвищий рівень незадоволення, також увійшли Боснія і Герцеговина (75%), США (67%), Іспанія (66%), Еквадор і Мексика (по 65%).

Натомість серед лідерів за рівнем задоволення діями уряду належать В'єтнам (100%), Південна Корея (89%), Індія і Азербайджан (по 86%), Австралія (82%) і Малайзія (79%). Загалом більш ніж половина населення країн світу вважає, що їхні уряди добре протидіють поширенню коронавірусу.

Читайте також: НАБУ почало розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу

На вакцинацію від COVID-19 згодні 65 відсотків українців

Також із результатів дослідження випливає, що, якщо вакцина від коронавірусу буде загальнодоступною і безпечною, нею готові зробити щеплення 65 відсотків українців. 43 відсотки опитаних українців заявили про свою цілковиту згоду на вакцинацію, 22 відсотки зазначили, що вони "згодні" зробити щеплення.

Натомість 10 відсотків "не згодні" на вакцинацію, а 20 відсотків - "категорично не згодні". Ще п'ять відсотків респондентів не змогли відповісти на це питання.

Чверть людей у світі не хочуть вакцинуватися

Дані цифри в цілому відповідають ситуації у більшості країн світу. Так, більше двох третин учасників глобального дослідження відповіли, що вони готові зробити собі щеплення від коронавірусу за умови безпечності та загальної доступності вакцини. Водночас приблизно чверть опитаних, ймовірно, відмовляться від вакцинації. Ще вісім відсотків не визначилися у цьому питанні.

До країн, населення яких є найбільш скептичним щодо вакцинації, входять Македонія (49%), Росія (46%), Боснія і Герцеговина та Кенія (по 44%), а також Вірменія (43%). Натомість найбільше готових зробити щеплення громадян - у В'єтнамі (98%), Південній Кореї та Іраку (по 88%), Таїланді (87%), Індії (85%) і Малайзії (84%).

Всього у рамках дослідження було опитано близько 45 тисяч осіб у 47 країнах

світу.

Дивитись відео 08:46 Поділитись Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n6yq Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19