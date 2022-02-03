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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Gallup".
Gallup Organization - один з провідних у світі інститутів ринкових та демографічних досліджень зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Кожен четвертий дорослий мешканець країн СНД виявляє бажання до трудової чи освітньої міграції. Про це свідчать результати нового дослідження міжнародного консалтингового агентства Gallup, що базується у Вашингтоні.