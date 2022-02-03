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Gallup

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Gallup".

Gallup Organization - один з провідних у світі інститутів ринкових та демографічних досліджень зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українці входять до топ-10 найнещасніших націй - соціологи

Українці входять до топ-10 найнещасніших націй - соціологи 03.02.2022

За даними міжнародного опитування Gallup, українці входять до десяти найнещасніших націй серед 44 країн, де проводилось соціологічне дослідження.

Українці найменше у світі задоволені боротьбою уряду з COVID-19 - опитування

Українці найменше у світі задоволені боротьбою уряду з COVID-19 - опитування 12.02.2021

Більше трьох чвертей українців не задоволені тим, як уряд бореться з поширенням коронавірусу. Це найгірший показник у світі, свідчить глобальне дослідження Міжнародної асоціації Gallup.

Німеччина знову очолила рейтинг світових лідерів від Gallup

Німеччина знову очолила рейтинг світових лідерів від Gallup 27.07.2020

Глобальним лідером Німеччину визнали 44 відсотки опитаних Gallup. Їй поступаються США, незважаючи на обіцянки президента Трампа "зробити Америку знову великою", а також Китай і Росія.
У Франції найнижчий рівень довіри до вакцинації в світі - опитування

У Франції найнижчий рівень довіри до вакцинації в світі - опитування 19.06.2019

Найменше в світі довіряють вакцинам у Франції, а найбільше - в Бангладеш і Єгипті, свідчить опитування Gallup World Poll. В Україні недовіру до безпеки вакцин висловили 15 відсотків осіб.
В Україні найнижчий у світі рівень довіри до влади - дослідження

В Україні найнижчий у світі рівень довіри до влади - дослідження 21.03.2019

Лише дев'ять відсотків українців довіряють владі, йдеться у дослідженні асоціації Gallup. Це найнижчий показник у світі.
Дослідник: Популярність політиків у всьому світі йде на спад

Дослідник: Популярність політиків у всьому світі йде на спад 01.02.2019

Дослідження асоціації соціологів Gallup виявило тренд падіння популярності політиків у світі. Що це означає у світовому масштабі, пояснює президент асоціації Канчо Стойчев у розмові з DW.
Рейтинг президентки Південної Кореї впав до рекордного мінімуму

Рейтинг президентки Південної Кореї впав до рекордного мінімуму 25.11.2016

Діяльність Пак Кин Хє схвалюють лише 4 відсотки жителів Південної Кореї. Це - найнижчий показник для демократично обраного лідера в країні. 
Опитування Gallup: Українці рекордно низько оцінюють рівень свого життя

Опитування Gallup: Українці рекордно низько оцінюють рівень свого життя 04.01.2016

Згідно з результатами дослідження американського інституту Gallup, 36 відсотків жителів Україні страждають від власних життєвих умов - це рекордний показник з-поміж країн пострадянського простору.
Gallup: Росія витіснила КНДР з першого місця серед ворогів США

Gallup: Росія витіснила КНДР з першого місця серед ворогів США 17.02.2015

Дедалі більше американців вважають Росію загрозою номер один для своєї країни. Ставлення громадян США до Російської Федерації виявилось найгіршим за останні 26 років.
Корупція в Україні сягнула критичного рівня

Корупція в Україні сягнула критичного рівня 09.07.2013

Кожен третій українець готовий вийти на вулицю для боротьби з корупцією, свідчить дослідження Global Corruption Barometer, проведене Transparency International спільно з Gallup International Association.
Німецькі шефи хвалять занадто рідко

Німецькі шефи хвалять занадто рідко 21.03.2012

Похвалу керівництва та визнання досягнень працівників зустрінеш у німецьких компаніях дедалі рідше. Про це свідчить нове дослідження Gallup.
70 мільйонів людей на пострадянському просторі мріють про тимчасову роботу закордоном

70 мільйонів людей на пострадянському просторі мріють про тимчасову роботу закордоном 10.08.2010

Кожен четвертий дорослий мешканець країн СНД виявляє бажання до трудової чи освітньої міграції. Про це свідчать результати нового дослідження міжнародного консалтингового агентства Gallup, що базується у Вашингтоні.

Gallup представила результати розрахунку глобального індексу корупції 05.12.2006