На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Gallup".

Gallup Organization - один з провідних у світі інститутів ринкових та демографічних досліджень зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.