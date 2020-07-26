 Німеччина знову очолила рейтинг світових лідерів від Gallup | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2020

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Новини

Німеччина знову очолила рейтинг світових лідерів від Gallup

Глобальним лідером Німеччину визнали 44 відсотки опитаних Gallup. Їй поступаються США, незважаючи на обіцянки президента Трампа "зробити Америку знову великою", а також Китай і Росія.

Бранденбурзькі ворота в Берліні

Бранденбурзькі ворота в Берліні

Німеччина третій рік поспіль перебуває на першій сходинці в рейтингу світових лідерів. Цій країні довіряють 44 відсотки учасників соціологічного опитування, результати якого опубліковані Американським інститутом громадської думки Gallup у понеділок, 27 липня. ФРН при цьому істотно випереджає суперників.

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Так, США набирають 33 відсотки голосів, лише на один відсоток випереджаючи Китай. The Guardian зазначає, що досягти кращих результатів не допомогли неодноразові обіцянки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "зробити Америку знову великою". На початку липня, напередодні Дня Незалежності, глава Білого дому назвав свою країну "найсправедливішою і винятковою країною, яка коли-небудь існувала на Землі".

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Росія опинилася в рейтингу на четвертому місці з 30 відсотками.

Для аналізу використовувалися медіанні значення, що характеризують вибірку. Дослідження проводилося в 135 державах минулого року. У кожній країні в ньому взяли участь близько 1000 осіб.

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