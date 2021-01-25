 Шмигаль запевняє, що Україна цьогоріч отримає потрібну кількість доз вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

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Новини

Шмигаль запевняє, що Україна цьогоріч отримає потрібну кількість доз вакцини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин від COVID-19.

Вакцина Pfizer-BioNTech

Вакцина Pfizer-BioNTech

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 26 січня, запевнив, що Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин від коронавірусної інфекції. "Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин, і це

відбудеться в ті терміни, які були заплановані", - сказав Шмигаль на пленарному засіданні Верховної Ради, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в рамках глобальної ініціативи Covax Україна отримає протягом року від 8 мільйонів до 16 мільйонів доз вакцини. "Україна передала всі необхідні документи для отримання вакцин так званої першої хвилі. До першого лютого очікуємо рішення Covax (...) і в разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч вакцин Pfizer-BioNTech", сказав Шмигаль.

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Голова уряду також нагадав, що Україна підписала 30 грудня 2020 року договір про купівлю вакцин від компанії Sinovac. За його словами, сума контракту становить 964 мільйонів гривень, передбачена ним кількість вакцин - 1,913 мільйона доз. "Графік постачань - через 30 днів після реєстрації вакцини в країні виробника. Минулого тижня ця вакцина отримала схвалення на використання в Бразилії, де проводили клінічні випробування. Відповідно, орієнтовно через три, максимум чотири тижні ми очікуємо першу партію в обсязі 700 тисяч доз вакцини цього виробника", - уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від коронавірусної інфекції в Україні розпочнеться вже в лютому 2021 року.

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