Коронавірус: майже кожен другий українець уже перехворів на COVID-19?

Поширення коронавірусу в Україні вже давно вийшло з-під контролю? Згідно з офіційною статистикою, від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіло та одужало трохи більше одного мільйона людей. Це приблизно три відсотки від загальної кількості населення країни. Нині, однак, з'явились дослідження, в яких припускається, що коронавірусну хворобу перенесла вже половина жителів України.

Зокрема, як стверджує приватна лабораторія "Сінево", за підсумками тестування в січні 2021 року, кількість клієнтів з виявленим імунітетом до COVID-19 залежно від регіону становить від 44% до 60%. Водночас ще в жовтні 2020 року відсоток клієнтів із позитивним тестом на імунітет становив 33%, а в липні - 9%", йдеться в повідомленні лабораторії. Як повідомляється, від травня 2020 року до січня 2021 року тестування на антитіла IgG були зроблені загалом понад 140 тисячам клієнтів. Лабораторія "Сінево" має свої філіали по всій території України. За оцінкою директора з розвитку цієї мережі Миколи Бутенка, такі показники дають підстави припускати, що Україна наближається до появи колективного імунітету до COVID-19.

Колективний імунітет без вакцини також за рахунок смертей

Про можливість такої тенденції говорять і в Лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені О. Лук'янової.

У цій лабораторії в рамках одного рандомного дослідження вирішили перевірити також на антитіла до COVID-19 пацієнтів, які звертались до лабораторії із зовсім інших причин. Ці люди не знали, чи були вони інфіковані коронавірусом і чи, можливо, вже безсимптомно перенесли коронавірусну хворобу. Як виявилось, 45% з них уже мали антитіла до COVID-19, розповів у розмові з DW імунолог Борис Донський, який був серед тих, хто проводив це дослідження.

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"Це звичайні люди, які ходять на роботу, ведуть активний спосіб життя і не самоізолювалися на дистанційну роботу. Відсоток виявися вражаючим", - каже Донський. Він зауважує, якщо брати до уваги дані рандомних тестувань, то можна припустити, що колективний імунітет в Україні може сформуватися до літа цього року. "Через зволікання з вакцинацією у нас мало часу, ми не зможемо провести швидко масовий захист вакцинацією, а здобуватимемо його природнім шляхом, який ми проходили сто й двісті років тому через захворювання і, нажаль, через смерті", - вважає імунолог.

За офіційними даними, внаслідок COVID-19 померло вже майже 24 тисячі осіб. Припускається, що реальні цифри можуть бути значно вищими.

Потрібне велике серологічне дослідження на антитіла

Донський пояснює, що офіційна статистика захворювання тих, хто перехворів на COVID-19 відрізняється від даних приватної лабораторії та науковців через те, що в офіційні зведення потраплять лише ті, хто "активно" хворів чи робив свідомо ПЛР-тестування. Натомість туди не потрапляють ті, хто хворіє безсимптомно, або ті, хто хворіє вдома, маючи легкі симптоми та не звертався до медзакладів для госпіталізації, а спілкувався з сімейним лікарем дистанційно. Адже саме до цього людей закликали урядовці, аби запобігти колапсу медичної системи. "Більшість людей, у принципі, так і зробило. Дуже багато видків, коли люди хворіють вдома і не йдуть у ПЛР-лабораторії та таким чином покращують чи погіршують статистку", - каже імунолог. Саме тому, на його думку, потрібні дослідження, які б могли виявити реальну картину тих, хто вже має антитіла до COVID-19.

Але чи можна ці локальні дослідження науковців та дані приватних лабораторій екстраполювати на всю Україну, аби зрозуміти, скільки ж таки українців реально перехворіло на коронавірусну хворобу? На думку доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Щупика Федора Лапія, нині проведених досліджень ще не достатньо, аби стверджувати, що в Україні вже скоро може з'явитися колективний імунітет.

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"Проведені дослідження та зібрані дані, на жаль, не є репрезентативними. У приватні лабораторії приходять люди, які активно виявили бажання протестуватися, бо мали симптоми чи підозри на COVID-19. Впевнений, що в ці дослідження не потрапили, наприклад, пенсіонери та інші категорії, яким дорого робити такі аналізи", - припускає Лапій. На його переконання, відповідь на запитання про те, який саме відсоток українців вже перехворів на COVID-19 може дати лише велике серологічне дослідження на антитіла до коронавірусу, яке проводитиметься на всій території України й вибірково серед усіх категорій населення. Допоки такого в Україні не проводили. "Це своєрідний екзит-пол, який дає точну картину по всій країні. Думаю, що ми перетнули вже межу у 10 відсотків українців, які зустрілися з ковідом, але скільки саме - для цього і потрібне велике дослідження", - наголошує науковець.

МОЗ: ще не 50 відсотків

З цим погоджується і заступник директора Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко, який керує робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією COVID-19 в Україні. "За опосередкованими, непрямими даними, зараз в Україні на COVID-19 перехворіло вже 25-30 відсотків населення. Це грубі підрахунки, оскільки для них ми беремо до уваги лише відсоток летальності та коефіцієнт надлишкової смертності", - зазначає Бровченко. На його думку, дані, отримані внаслідок широкого серологічного дослідження, могли б значно полегшити прогнозування розвитку епідемії в Україні. Таке прогнозування є важливим для вживання ефективних способів реагування, покликаних зупинити поширення вірусу. В умовах дефіциту вакцини, наприклад, можна було б визначити скільки точно вакцини потрібно українцям, хто може почекати з вакцинацією, якщо вже перехворів, а кого треба вакцинувати в першу чергу, пояснив експерт.

У міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) в Києві також відкидають припущення, що в Україні на COVID-19 перехворіло більше 50 відсотків населення. Керівник експертної групи з імунопрофілактики МОЗ України Сергій Литовка наголошує, якщо б припущення окремих дослідників були правильними, то щоденна картина захворювання на коронавірус була б дещо іншою. "Якби 50 відсотків українців вже перехворіло, то б мали окремі спорадичні випадки нових захворювань. А так показники залишаються все ще високими", - наголошує Литовка у розмові з DW.

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За словами Литовки, на останньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) обговорювалася необхідність проведення великого серологічного дослідження на наявність антитіл до COVID-19. Його проводитимуть Національна академія медичних наук України, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, Центр громадського здоров'я та МОЗ. Протягом найближчих двох тижнів уряд має сформувати технічне завдання, а потім виділити кошти на проведення такого дослідження. Щоправда, точний час його проведення в МОЗ не уточнили.

Експерти ж нарікають, що перше подібне дослідження мало бути проведене ще восени минулого року та повторюватися щомісяця. Це б, на думку науковці, дало можливість не гадати на кавовій гущі про наявність колективного імунітету та більш раціонально підходити до замовлення та закупівлі вакцини від COVID-19.