В Україні поки не виявили нових мутацій коронавірусу - Степанов

В Україні поки що не виявлені британський і південноафриканський варіанти коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 5 лютого, на зустрічі, організованій Європейською Бізнес Асоціацією.

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"У нас ще не зареєстровано британський і південноафриканський штами", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому міністр зазначив, що проводити дослідження для виявлення цих варіантів коронавірусу дорого. "Ми його періодично робимо, але не в такій великій кількості, як інші країни", - сказав Степанов.

Водночас Степанов зазначив, що в Україні зареєстровано близько 600 випадків повторних заражень COVID-19. За його словами, повторні випадки реєструються через три-шість місяців після першого зараження.

Глава МОЗ також нагадав, що карантин в Україні планується продовжити до 30 квітня 2021 року. "Ми вже розробили нормативний акт, який регулюватиме карантинні обмеження в Україні. Карантин планується продовжити до 30 квітня. Обмеження планується послабити", - сказав він.

Мутовані варіанти коронавірусу

Як відомо, від початку пандемії COVID-19 тривалий час детально не аналізували, яким саме варіантом коронавірусу заразилися люди. Лише завдяки більш детальному і послідовному відстеженню заражень у деяких країнах почали визначати, яка саме мутація вірусу присутня у тому чи іншому регіоні на даний час. Так у грудні минулого року з'явилися британський чи південноафриканський варіанти коронавірусу.

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Як зазначають вчені, у середньому щомісяця з'являються два нових варіанти коронавірусу. Однак у британського варіанта, що ніби уже досконально вивчений, встановлено 17 генетичних змін, що дивує навіть вірусологів. Особливу увагу вони звернули на три мутації: N501Y, яка, як вважають, покращує прив'язку вірусу до людських клітин, зникнення двох амінокислот 69 та 70 у спайковому білку, а також P681H.

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Варіант вірусу B.1.1.7, який спершу виявили у Великобританії, а потім у Данії, поширюється до 70 відсотків швидше за попередні варіанти. Зараз ця мутація вірусу виявлена вже в багатьох країнах, і у деяких з них, як от у Португалії, поширюється швидкими темпами.

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Однак, наголошують вчені, стрімке поширення не означає, що британський варіант викликає більш важкий перебіг хвороби COVID-19 чи вищу летальність. Тож для інфікованого немає різниці, яким саме варіантом вірусу він заразився. Водночас стрімке поширення вірусу може призвести до колапсу систем охорони здоров'я у тих чи інших країнах. Адже багато де не вистачає лікарняних ліжок, апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), місць у відділеннях інтенсивної терапії, а також медичного персоналу.