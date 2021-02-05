 В Україні поки не виявили нових мутацій коронавірусу - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні поки не виявили нових мутацій коронавірусу - Степанов

В Україні періодично проводять дослідження для виявлення нових мутацій коронавірусу, однак вони дорогі, тож проводяться не так часто, як в інших країнах, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

В Україні поки не виявили нових мутацій коронавірусу (ілюстрація)

В Україні поки не виявили нових мутацій коронавірусу (ілюстрація)

В Україні поки що не виявлені британський і південноафриканський варіанти коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 5 лютого, на зустрічі, організованій Європейською Бізнес Асоціацією.

Читайте також: Уряд ФРН готує заборону на в'їзд з країн, де шириться мутований коронавірус

"У нас ще не зареєстровано британський і південноафриканський штами", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому міністр зазначив, що проводити дослідження для виявлення цих варіантів коронавірусу дорого. "Ми його періодично робимо, але не в такій великій кількості, як інші країни", - сказав Степанов.

Водночас Степанов зазначив, що в Україні зареєстровано близько 600 випадків повторних заражень COVID-19. За його словами, повторні випадки реєструються через три-шість місяців після першого зараження.

Глава МОЗ також нагадав, що карантин в Україні планується продовжити до 30 квітня 2021 року. "Ми вже розробили нормативний акт, який регулюватиме карантинні обмеження в Україні. Карантин планується продовжити до 30 квітня. Обмеження планується послабити", - сказав він.

Мутовані варіанти коронавірусу

Як відомо, від початку пандемії COVID-19 тривалий час детально не аналізували, яким саме варіантом коронавірусу заразилися люди. Лише завдяки більш детальному і послідовному відстеженню заражень у деяких країнах почали визначати, яка саме мутація вірусу присутня у тому чи іншому регіоні на даний час. Так у грудні минулого року з'явилися британський чи південноафриканський варіанти коронавірусу.

Читайте також: Вакцина BioNTech/Pfizer захищає і від мутованого коронавірусу 

Як зазначають вчені, у середньому щомісяця з'являються два нових варіанти коронавірусу. Однак у британського варіанта, що ніби уже досконально вивчений, встановлено 17 генетичних змін, що дивує навіть вірусологів. Особливу увагу вони звернули на три мутації: N501Y, яка, як вважають, покращує прив'язку вірусу до людських клітин, зникнення двох амінокислот 69 та 70 у спайковому білку, а також P681H.

Читайте також: Мутація коронавірусу: підстав для паніки немає 

Варіант вірусу B.1.1.7, який спершу виявили у Великобританії, а потім у Данії, поширюється до 70 відсотків швидше за попередні варіанти. Зараз ця мутація вірусу виявлена вже в багатьох країнах, і у деяких з них, як от у Португалії, поширюється швидкими темпами.

Читайте також: Коронавірус: Данія подовжила локдаун до кінця лютого

Однак, наголошують вчені, стрімке поширення не означає, що британський варіант викликає більш важкий перебіг хвороби COVID-19 чи вищу летальність. Тож для інфікованого немає різниці, яким саме варіантом вірусу він заразився. Водночас стрімке поширення вірусу може призвести до колапсу систем охорони здоров'я у тих чи інших країнах. Адже багато де не вистачає лікарняних ліжок, апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), місць у відділеннях інтенсивної терапії, а також медичного персоналу.

Дивитись відео 08:46

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronakrise: Rettungseinsatz

Коронавірус в Україні: 4923 нові випадки зараження за добу 05.02.2021

В Україні за останню добу зафіксували 4923 нові випадки зараження коронавірусом. Померли 158 людей, у яких підтвердили інфікування.

Ukraine Kiew | Coronakrise: Rettungseinsatz

Коронавірус в Україні: 2394 нові випадки зараження за добу 02.02.2021

В Україні за останню добу зафіксували 2394 нові випадки зараження коронавірусом. Померли 156 людей, у яких підтвердили інфікування.

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Коронавірус в Україні: 2030 нових випадків зараження за добу 01.02.2021

В Україні за останню добу зафіксували 2030 нових випадків зараження. Померла 61 людина, у якої підтвердили інфікування.

Реклама

Докладно

Люди в масках на вулицях Лондона

Наскільки небезпечний новий коронавірус з Великобританії

Комбінація різних мутацій робить коронавірус ще більш заразним і навіть може поставити під сумнів ефективність вакцин.  

Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden

"Північний потік-2": Що пропонують американці німцям (відео)

Які компроміси щодо санкцій можливі? Що таке "механізм відключення" газогону?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  