 НАБУ почало розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2021

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Новини

НАБУ почало розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу

У Раді громадського контролю НАБУ вказують на те, що йдеться про закупівлю вакцини компанії Sinovac Biotech через посередника. Справу відкрили ще 3 лютого.

Шприц із рідиною на тлі логотипу китайського виробника вакцини від коронавірусу Sinovac

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування кримінального провадження, яке стосується закупівлі Україною вакцини від коронавірусу. Цю інформацію під час брифінгу в середу, 10 лютого, підтвердив виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП) Максим Грищук.

"НАБУ справді розпочало розслідування щодо закупівлі вакцини", - зазначив керівник САП, не уточнивши жодних деталей. Він лише додав, що провадження було відкрите 3 лютого. "Більше інформації буде розкриттям таємниці", - пояснив Грищук.

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Підрозділ НАБУ у справах охорони здоров'я

Своєю чергою, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що питання вакцини, на його думку, "тільки починає набувати актуальності". За його словами, в Бюро вже давно було сформовано підрозділи, які працюють за спеціалізацією. Також він додав, що щодо міністерства охорони здоров'я (МОЗ) є цілий підрозділ детективів, які опікуються питаннями охорони здоров'я.

Директор НАБУ також зазначив, що детективи бачили дуже багато публікацій у ЗМІ стосовно закупівлі вакцин. "Тому ми намагатимемося якомога швидше провести ці розслідування і за наявності підстав притягнути до відповідальності причетних осіб", - резюмував Ситник.

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Рада громадського контролю НАБУ каже про вакцину Sinovac

Раніше 10 лютого на сайті Ради громадського контролю НАБУ з'явилася інформація про те, що 3 лютого Бюро розпочало розслідування можливих зловживань під час закупівлі вакцини компанії Sinovac Biotech за ціною 17,85 долара США за дозу за допомогою фірми-посередника.

"Цей випадок набув широкого розголосу у ЗМІ, оскільки спочатку ДП "Медичні закупівлі" розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько трьох доларів США і знаходилось на фінальному етапі процесу. Проте згодом міністр Максим Степанов у ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech", - говориться в повідомленні.

У Раді громадського контролю зазначили, що через це звернулися до НАБУ з заявою і тепер вітають початок досудового розслідування. Також у Раді повідомили, що попередня правова кваліфікація - зловживання владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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