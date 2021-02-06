НАБУ почало розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування кримінального провадження, яке стосується закупівлі Україною вакцини від коронавірусу. Цю інформацію під час брифінгу в середу, 10 лютого, підтвердив виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП) Максим Грищук.

"НАБУ справді розпочало розслідування щодо закупівлі вакцини", - зазначив керівник САП, не уточнивши жодних деталей. Він лише додав, що провадження було відкрите 3 лютого. "Більше інформації буде розкриттям таємниці", - пояснив Грищук.

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Підрозділ НАБУ у справах охорони здоров'я

Своєю чергою, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що питання вакцини, на його думку, "тільки починає набувати актуальності". За його словами, в Бюро вже давно було сформовано підрозділи, які працюють за спеціалізацією. Також він додав, що щодо міністерства охорони здоров'я (МОЗ) є цілий підрозділ детективів, які опікуються питаннями охорони здоров'я.

Директор НАБУ також зазначив, що детективи бачили дуже багато публікацій у ЗМІ стосовно закупівлі вакцин. "Тому ми намагатимемося якомога швидше провести ці розслідування і за наявності підстав притягнути до відповідальності причетних осіб", - резюмував Ситник.

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Рада громадського контролю НАБУ каже про вакцину Sinovac

Раніше 10 лютого на сайті Ради громадського контролю НАБУ з'явилася інформація про те, що 3 лютого Бюро розпочало розслідування можливих зловживань під час закупівлі вакцини компанії Sinovac Biotech за ціною 17,85 долара США за дозу за допомогою фірми-посередника.

"Цей випадок набув широкого розголосу у ЗМІ, оскільки спочатку ДП "Медичні закупівлі" розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько трьох доларів США і знаходилось на фінальному етапі процесу. Проте згодом міністр Максим Степанов у ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech", - говориться в повідомленні.

У Раді громадського контролю зазначили, що через це звернулися до НАБУ з заявою і тепер вітають початок досудового розслідування. Також у Раді повідомили, що попередня правова кваліфікація - зловживання владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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