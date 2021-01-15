 Степанов назвав компанію, яка закуповуватиме вакцину від COVID-19 для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

Степанов назвав компанію, яка закуповуватиме вакцину від COVID-19 для України

Вакцину від COVID-19 для України закуповуватиме британська компанія CrownAgents, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Британське закупівельне агентство Crown Agents закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України, повідомив на пресбрифінгу у п'ятницю, 15 січня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення, що закупівлі вакцини від COVID-19 здійснюватиме міжнародна організація Crown Agents. У неї будуть повноваження на укладення контрактів відповідно до проведених заздалегідь МОЗ, керівництвом держави переговорів, а також логістичний супровід вантажів", - сказав він, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Степанов зазначив, що компанія закуповує вакцини від COVID-19 для різних країн, зокрема для Великобританії. "Ми змінили закупівельну організацію, оскільки за підсумками 2020 року робота ДП "Медичні закупівлі України" була вкрай неефективною. Неефективною я вважаю організацію процесу з боку керівництва цієї компанії", - додав міністр.

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Нагадаємо, раніше Степанов заявляв про намір усунути державне підприємство "Медичні закупівлі України" від закупівель вакцин проти коронавірусу. Між міністром і керівництвом ДП стався конфлікт через контракт на закупівлю вакцин проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив Степанова в затягуванні і зриві переговорів із закупівлі Україною вакцини від ковронавірусу. У відповідь Степанов звинуватив ДП в неефективному проведенні закупівель і дискредитації України перед міжнародними партнерами.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


Дивитись відео 04:53

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