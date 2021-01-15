Степанов назвав компанію, яка закуповуватиме вакцину від COVID-19 для України

Британське закупівельне агентство Crown Agents закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України, повідомив на пресбрифінгу у п'ятницю, 15 січня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення, що закупівлі вакцини від COVID-19 здійснюватиме міжнародна організація Crown Agents. У неї будуть повноваження на укладення контрактів відповідно до проведених заздалегідь МОЗ, керівництвом держави переговорів, а також логістичний супровід вантажів", - сказав він, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Степанов зазначив, що компанія закуповує вакцини від COVID-19 для різних країн, зокрема для Великобританії. "Ми змінили закупівельну організацію, оскільки за підсумками 2020 року робота ДП "Медичні закупівлі України" була вкрай неефективною. Неефективною я вважаю організацію процесу з боку керівництва цієї компанії", - додав міністр.

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Нагадаємо, раніше Степанов заявляв про намір усунути державне підприємство "Медичні закупівлі України" від закупівель вакцин проти коронавірусу. Між міністром і керівництвом ДП стався конфлікт через контракт на закупівлю вакцин проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив Степанова в затягуванні і зриві переговорів із закупівлі Україною вакцини від ковронавірусу. У відповідь Степанов звинуватив ДП в неефективному проведенні закупівель і дискредитації України перед міжнародними партнерами.

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