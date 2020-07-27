Роботу підприємства "Медичні закупівлі України" заблоковано

Від початку 2021 року державне підприємство "Медичні закупівлі України" не має фінансування для здійснення своєї операційної діяльності. Про це у вівторок, 5 січня, повідомляє пресслужба підприємства на своїй сторінці у Facebook.

У "Медичних закупівлях України" пояснили, що міністерство охорони здоров'я (МОЗ) не затвердило тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, що, за даними підприємства, був заздалегідь надісланий до відомства.

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"Без погодження фінансового забезпечення з боку МОЗ України від початку січня 2021 року робота державного підприємства заблокована", - йдеться у повідомленні.

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У "Медичних закупівлях України" пояснили, що блокування стосується прийому та розвезення товарів, зокрема ліків та медвиробів, що закуплені за державними програмами МОЗ. Як зазначають у "Медичних закупівлях України", наразі не здійснюється прийом та розвезення препаратів "за такими напрямками, як дитяча та доросла онкологія, дитяча та доросла гемофілія, ДЦП, розсіяний склероз, АРВ терапія, препарати для лікування дихальних розладів новонароджених тощо". Крім того, заблоковано придбання засобів індивідуального захисту та товарів, що закуплені для протидії COVID-19, зокрема захисних костюмів та халатів, медичних масок, експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та лікарських засобів, вказують у підприємстві.

Пресслужба МОЗ поки що не прокоментувала цю заяву "Медичних закупівель України".

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Нагадаємо, держпідприємство "Медичні закупівлі України" створили наприкінці 2018 року. Мета діяльності підприємства - "забезпечити якісні та ефективні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів і стати центром закупівельної експертизи щодо медичних товарів", вказується на сайті МОЗ.

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