 У Конгресі США остаточно схвалили антикризовий пакет Байдена на 1,9 трильйона доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2021

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У Конгресі США остаточно схвалили антикризовий пакет Байдена на 1,9 трильйона доларів

Палата представників Конгресу США остаточно схвалила антикризовий пакет президента Джо Байдена обсягом 1,9 трильйона доларів

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі (в центрі)

Нижня палата Конгресу США в середу, 10 березня, остаточно схвалила антикризовий пакет президента Джо Байдена обсягом 1,9 трильйона доларів. Це рішення підтримали 220 членів Палати представників, тоді як 211 проголосували проти. Раніше пакет уже підтримав Сенат США, де за нього проголосували винятково демократи.

"Допомога вже тут", - написав у Twitter після голосування президент США Джо Байден. Він запевнив, що підпише пакет у п'ятницю, 12 березня. "Сьогодні ми маємо рішення, що призведе до надзвичайних наслідків, - заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, - рішення, важливе для мільйонів американців, яке рятує життя та засоби для існування".

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Антикризовий пакет передбачає, зокрема, розширення допомоги з безробіття до 300 доларів на тиждень, а також виплату 1400 доларів для платника податків або ж 2800 доларів для подружжя, якщо їхні річні доходи не перевищують відповідно 70 тисяч доларів або 150 тисяч доларів відповідно. Пакет також передбачає податкові пільги для родин з дітьми та без.

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Система освіти отримає загалом приблизно 170 мільярдів доларів допомоги, ресторани та бари - 25 мільярдів доларів. На тестування на коронавірус буде витрачено 46 мільярдів доларів, а на пришвидшення вакцинації від коронавірусу - приблизно 14 мільярдів доларів. Також пакет передбачає 30 мільярдів доларів допомоги для родин, які не здатні оплатити орендну плату за житло та комунальні послуги.

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Нагадаємо, у США від COVID-19 вже померли 528,5 тисячі людей. Заразилися коронавірусом з початку пандемії вже 29,1 мільйона американців. Це - найвищі показники захворюваності та смертності від коронавірусу серед країн світу.

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