 Сенат США ухвалив антикризовий пакет на 1,9 трильйона доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

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Новини

Сенат США ухвалив антикризовий пакет на 1,9 трильйона доларів

Сенат США ухвалив пакет економічної допомоги на 1,9 трильйона доларів, який ще має повторно затвердити Палата представників.

Капітолій

Капітолій

Сенат США в суботу, 6 березня, підтримав пакет економічної допомоги, розроблений адміністрацією президента Джо Байдена. За цю ініціативу проголосувало 50 сенаторів, 49 висловилися проти, повідомило агентство AP. Наступного тижня антикризовий пакет має ще повторно затвердити Палата представників Конгресу США, і тоді він надійде на підпис президенту Джо Байдену.

"Ця нація страждала надто багато і надто довго", - заявив Байден журналістам після голосування в Сенаті. "І все в цьому пакеті покликане послабити страждання, задовольнити найнагальніші потреби нації та покращити наші позиції", - зазначив президент.

Антикризовий пакет передбачає, зокрема, розширення допомоги з безробіття до 300 доларів на тиждень, а також виплату 1400 доларів для платника податків або ж 2800 доларів для подружжя, якщо їхні річні доходи не перевищують відповідно 70 тисяч доларів або 150 тисяч доларів відповідно. Пакет також передбачає податкові пільги для родин з дітьми та без.

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Система освіти отримає загалом приблизно 170 мільярдів доларів допомоги, ресторани та бари - 25 мільярдів доларів. На тестування на коронавірус буде витрачено 46 мільярдів доларів, а на пришвидшення вакцинації від коронавірусу - приблизно 14 мільярдів доларів. Також пакет передбачає 30 мільярдів доларів допомоги для родин, які не здатні оплатити орендну плату за житло та комунальні послуги.

Нагадаємо, у США від коронавірусу вже померли 523 тисячі людей. Це - найвищий показник смертності від коронавірусу серед країн світу.

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