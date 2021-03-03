 США готують серію кібератак на Росію - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2021

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США готують серію кібератак на Росію - ЗМІ

Вашингтон поєдная кібератаки на Росію з економічними санкціями. Очікується, що це відбудеться упродовж наступних трьох тижнів, пише The New York Times. США вважають РФ відповідальною за атаки на мережі своїх установ.

США готують серію кібератак на Росію

США готують серію кібератак на Росію

США упродовж наступних трьох тижнів організують серію кібератак на Росію у відповідь на атаки на мережі своїх урядових установ. Про це американське видання The New York Times повідомило в неділю, 7 березня. За його інформацією, "таємні дії" щодо російських мереж будуть "очевидні для президента РФ Володимира Путіна, розвідки і збройних сил", але не для решти світу.

Майбутні кібератаки поєднають з економічними санкціями, зазначили неназвані співрозмовники видання. За їхніми словами, президент Сполучених Штатів Джо Байден також видасть указ щодо зміцнення мереж американських федеральних відомств.

Серія заходів може стати найбільш ефективним засобом пояснити, що саме Вашингтон вважає дозволеним, а що - забороненим, і як готовий діяти у відповідь, підкреслив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Кібератака Sunburst

У грудні 2020 року стало відомо про атаку на комп'ютерні системи щонайменше 40 державних структур США, а також низки приватних компаній. Американські спецслужби поклали відповідальність за кібератаку, яка отримала назву Sunburst, на осіб і структури, пов'язані з Росією. Москва відкинула всі звинувачення. 

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