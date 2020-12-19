 Сенатор-республіканець Ромні звинуватив Трампа у ″сліпоті″ щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2020

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Сенатор-республіканець Ромні звинуватив Трампа у "сліпоті" щодо РФ

Мітт Ромні заявив, що у Дональда Трампа є "сліпа пляма, коли мова заходить про Росію". За даними ЗМІ, Білий дім хотів оприлюднити заяву зі звинуваченнями Росії у великій кібератаці, але відкликав її.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колишній кандидат в президенти США на виборах 2012 року, сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні у неділю, 20 грудня, заявив, що серйозний витік даних у зв'язку з атакою хакерів на американські міністерства завдав їм "надзвичайної шкоди". За його словами, президент США Дональд Трамп закриває очі на дії Росії, з якою ряд експертів пов'язав недавню хакерську атаку.

"Ми прийшли до розуміння того, що у президента є сліпа пляма, коли мова заходить про Росію", - заявив Ромні в ефірі телеканалу NBC.

Сам Трамп визнав, що хакерська атака мала місце, лише 19 грудня - практично через тиждень після того, як про це повідомили ЗМІ. При цьому він пов'язав кібернапад з Китаєм. Днем раніше держсекретар США Майкл Помпео заявляв, що "досить очевидно", що за цією операцією стояла саме Москва.

Агентство AP з посиланням на джерело повідомило, що в Білому домі ще 18 грудня були готові оприлюднити заяву, в якій Росія називалася б "основним фігурантом" цієї хакерської атаки. Однак в останній момент документ був відкликаний. Офіційно в Білому домі на прохання прокоментувати ситуацію поки не відповіли.

Раніше Управління США з кібербезпеки назвало "серйозною небезпекою" для уряду США, влади штатів і громад, ключової інфраструктури та бізнесу хакерську атаку на американські урядові установи, що розпочалась не пізніше березня цього року.

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