У Нью-Йорку вакцинованим від коронавірусу роздавали канабіс

У Нью-Йорку під час пандемії COVID-19 на тлі нещодавньої легалізації продуктів з конопель на рівні штату відбулась акція з роздавання самокруток з канабісом. Активісти руху New York Marijuana Justice на Манхеттені пропонували безкоштовно по одній такій самокрутці щепленим від коронавірусу особам, повідомляється у середу, 21 квітня. Охочі, які мали надати підтвердження вакцинації у паперовому або електронному вигляді, вишикувалися у довгу чергу.

Така ж акція відбулась і у столиці Сполучених Штатів Вашингтоні. Активісти роздавали канабіс 20 квітня (за місцевим часом), оскільки цей день у Північній Америці вважається неформальним днем ​​канабісу.

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Влада Нью-Йорка чекає на збільшення доходів бюджету після легалізації

Влада штату Нью-Йорк наприкінці березня легалізувала продукти конопель для рекреаційного вживання. Цей крок дозволить щорічно поповнювати скарбницю на 350 мільйонів доларів за рахунок податкових надходжень від продажу, зазначили в офісі губернатора.

Нью-Йорк став 15-м штатом США, що легалізував канабіс. Тепер в домогосподарстві дозволено вирощувати не більше шести рослин конопель на кожну людину старше 21 року для особистого використання, а з собою носити до 85 грамів одержуваної з неї психоактивної речовини або до 24 грамів у вигляді концентрату.

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Як відомо, на США припадає найбільше підтверджених заражень коронавірусом і смертей від COVID-19, проте нова адміністрація проводить успішну кампанію вакцинації. З 19 квітня щеплення від коронавірусу доступні всім американцям. Станом на зараз від коронавірусу вакцинувались понад 133,3 мільйона людей, при цьому 86,2 мільйона жителів США (26,3 відсотка від усіх жителів) вже отримали дві дози вакцини. У Сполучених Штатах проживає більше 328,2 мільйона осіб.