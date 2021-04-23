 COVID-19: у МОЗ України надійшло вже 84 заявки на корпоративну вакцинацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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COVID-19: у МОЗ України надійшло вже 84 заявки на корпоративну вакцинацію

За словами Віктора Ляшка, за один день на колективну вакцинацію записалися 84 компанії. Він запевнив, що щеплення колективів не порушує "дорожньої карти" вакцинації.

В Україні компаніям запропонували записуватися в чергу на вакцинацію колективів

В Україні компаніям запропонували записуватися в чергу на вакцинацію колективів

В Україні вже 84 компанії відгукнулися на запропоновану міністерством охорони здоров'я (МОЗ) пропозицію записатися на колективну вакцинацію від коронавірусу. Про це у п'ятницю, 23 квітня, на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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"За вчора вже записалися 84 колективи. Загалом це 10,39 тисячі осіб", - цитує слова Ляшка інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому він запевнив, що щеплення організованих колективів - це не порушення "дорожньої карти" вакцинації, яка визначає, які групи населення мають вакцинувати на окремих етапах кампанії.

"Там чітко прописано, що одночасно може працювати кілька етапів. Щоб вакцина ефективно використовувалася, запрошуватимуться люди з інших етапів вакцинації", - запевнив Ляшко.

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Умови для колективної вакцинації

Напередодні Віктор Ляшко повідомив про рішення МОЗ надати організованим колективам , що мають у своєму штаті понад 50 охочих вакцинуватися, можливість записати їх в чергу на щеплення від COVID-19. За словами Ляшка, щеплення проводитимуть за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, яка виїжджатиме на підприємство.

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МОЗ визначило низку умов для компаній, які мають намір записатися в чергу на вакцинацію. Серед них: скласти поіменні списки охочих вакцинуватися; забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ; забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

У МОЗ нагадують, що мобільна бригада за один день може зробити орієнтовно 100 щеплень. А якщо охочих зробити щеплення у колективі менше 50 осіб, то в цьому випадку потрібно записуватися у листи очікування вакцинації індивідуально.

Вакцинація в Україні

22 квітня в Україні від коронавірусу було щеплено понад 16 тисяч людей, а всього від початку кампанії з вакцинації - більш ніж 508 тисяч. Дві дози вакцини отримали лише п'ятеро людей, що пов'язано зі збільшенням інтервалу між щепленнями. Станом на 22 квітня до листа очікування на вакцинацію від коронавірусу записалися близько 486 тисячі людей.

Дивитись відео 03:02

Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021)

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  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

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  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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