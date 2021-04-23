COVID-19: у МОЗ України надійшло вже 84 заявки на корпоративну вакцинацію

В Україні вже 84 компанії відгукнулися на запропоновану міністерством охорони здоров'я (МОЗ) пропозицію записатися на колективну вакцинацію від коронавірусу. Про це у п'ятницю, 23 квітня, на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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"За вчора вже записалися 84 колективи. Загалом це 10,39 тисячі осіб", - цитує слова Ляшка інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому він запевнив, що щеплення організованих колективів - це не порушення "дорожньої карти" вакцинації, яка визначає, які групи населення мають вакцинувати на окремих етапах кампанії.

"Там чітко прописано, що одночасно може працювати кілька етапів. Щоб вакцина ефективно використовувалася, запрошуватимуться люди з інших етапів вакцинації", - запевнив Ляшко.

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Умови для колективної вакцинації

Напередодні Віктор Ляшко повідомив про рішення МОЗ надати організованим колективам , що мають у своєму штаті понад 50 охочих вакцинуватися, можливість записати їх в чергу на щеплення від COVID-19. За словами Ляшка, щеплення проводитимуть за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, яка виїжджатиме на підприємство.

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МОЗ визначило низку умов для компаній, які мають намір записатися в чергу на вакцинацію. Серед них: скласти поіменні списки охочих вакцинуватися; забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ; забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

У МОЗ нагадують, що мобільна бригада за один день може зробити орієнтовно 100 щеплень. А якщо охочих зробити щеплення у колективі менше 50 осіб, то в цьому випадку потрібно записуватися у листи очікування вакцинації індивідуально.

Вакцинація в Україні

22 квітня в Україні від коронавірусу було щеплено понад 16 тисяч людей, а всього від початку кампанії з вакцинації - більш ніж 508 тисяч. Дві дози вакцини отримали лише п'ятеро людей, що пов'язано зі збільшенням інтервалу між щепленнями. Станом на 22 квітня до листа очікування на вакцинацію від коронавірусу записалися близько 486 тисячі людей.

Дивитись відео 03:02 Поділитись Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3qyUC Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021)