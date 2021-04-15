В Україні почали вакцинувати від COVID-19 співробітників системи МВС

Вакцинація від COVID-19 співробітників міністерства внутрішніх справ України та членів їхніх родин стартувала в суботу, 17 квітня. Загалом щеплення планується зробити близько 800 тисячам осіб, йдеться в заяві глави МВС Арсена Авакова.

"Сьогодні ми почали вакцинацію співробітників системи органів МВС від COVID-19. Першими вакцинуємо працівників, які найбільше контактують з населенням: гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи Нацгвардії в зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Далі вакцинуємо всіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, прикордонну службу, сервісні центри, вищі навчальні заклади, експертну службу, співробітників МВС", - йдеться в заяві Авакова, опублікованій на сайті МВС.

Як зазначив міністр, наступним етапом медики МВС вакцинуватимуть сім'ї співробітників відомства. Загалом із сім'ями планується охопити близько 800 тисяч осіб. "Це виключно добровільна справа. Але я впевнений, що це необхідний захід для тих, хто перебуває в зоні ризику, виконуючи свої професійні обов'язки", - наголосив міністр.

Вакцинація працівників системи МВС буде здійснюватися препаратом CoronaVac, розробленим китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, і Comirnaty (розробка BioNTech/Pfizer). "Я обов'язково зроблю щеплення. Тому закликаю всіх співробітників системи МВС вакцинуватися від COVID-19, тому що це єдиний шлях до подолання пандемії!", - підсумував Аваков.

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Перші 200 поліцейських уже вакциновані

Уже вакцинувалися перші 200 співробітників Національної поліції. "Сьогодні, 17 квітня, перші 200 правоохоронців, які несуть службу в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", а також поліцейські Центрального залізничного вокзалу та патрульної поліції Борисполя, зробили щеплення від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції.

Також зазначається, що перед вакцинацією всі правоохоронці підписали згоду на щеплення і пройшли огляд лікарів. Зокрема вакцинувалися заступник голови Нацполіціі - начальник поліції Києва Андрій Крищенко, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, начальник департаменту патрульної поліції України Євген Жуков і його перший заступник Олексій Білошицький.Першими зробили щеплення від коронавірусу ті правоохоронці, які несуть службу з охорони громадського порядку і забезпечують безпеку у двох аеропортах і Центральному залізничному вокзалі в Києві.

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Згідно з даними міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, за добу 16 квітня в країні було щеплено від коронавірусу 13 044 людини. Загалом від початку кампанії вакцинації щеплення отримала 445 861 особа.