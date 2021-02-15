У Німеччині створили прилад, який попереджає про наближення інфаркту

Інфаркт міокарда і церебральний інсульт - найбільш поширені в світі серцево-судинні захворювання, які, до того ж, нерідко призводять до смерті. Лише в Німеччині щороку, в середньому, реєструються 280 тисяч серцевих нападів і 270 тисяч випадків крововиливу в мозок. У всіх цих випадках життєво важливо якомога швидше вжити необхідних заходів.

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Група науковців Політехнічного університету Гамбурга на чолі з професором Александером Кельпіном (Alexander Kölpin) розробила портативний радар, який дозволяє за лічені секунди безконтактно визначити, зокрема, порушення в роботі кровоносної системи (навіть якщо явних симптомів поки немає) і своєчасно попередити про наближення інфаркту або інсульту.

Тривожний сигнал

Цей портативний пристрій розміром з пачку сигарет, тільки приблизно вдвічі товстіший, є складною сенсорною системою. Користуватися апаратом можна навіть вдома. Під час безконтактного моніторингу стану здоров'я людини маленькі датчики зі штучним інтелектом фіксують показники життєво важливих функцій організму, передають ці дані на сканер. Якщо фіксується небезпека наближення інфаркту або інсульту, подається сигнал тривоги. Отримавши таке попередження, людина може відразу, не чекаючи нападу, зателефонувати до швидкої допомоги. Адже в цій ситуації не можна гаяти жодної хвилини.

За допомогою нового приладу людина зможе розпізнати наближення інфаркту ще до появи симптомів

У лікарні такий радар можна встановити, наприклад, під ліжком пацієнта. Звідти прилад і буде постійно моніторити стан організму пацієнта, до речі, без жодного шуму. Людині при цьому зовсім не потрібно лежати нерухомо, цілком можна рухатися і змінювати положення тіла: перешкод для обстеження це не створить.

Вчасно вжити заходів

Новий радарний пристрій за допомогою абсолютно безпечних для здоров'я людини імпульсів, зокрема, фіксує частоту, силу і регулярність серцебиття. Єдине що його обстеження дає результати набагато більш точні, ніж проста пальпація пульсу.

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Детальність і безпомилковість показань нової сенсорної системи дивують навіть досвідчених лікарів, які зараз тестують апарат. Крім того що девайс із вбудованим в нього мініатюрним комп'ютером у змозі розпізнати наближення інфаркту або інсульту, він здатний виявити у пацієнта навіть артеріосклероз. Дані відправляються на комп'ютер лікаря, який на підставі них вживає в разі необхідності превентивних заходів.

Новий пристрій фіксує серцебиття за допомогою безпечних для людини імпульсів

На думку винахідників цього пристрою, здатного за допомогою штучного інтелекту передбачати інфаркти та інсульти, його можна використовувати не тільки в лікарнях, але і в будинках для літніх людей віку або навіть вдома. Науковці та лікарі мають намір удосконалити прилад так, щоб його, як датчики протипожежної сигналізації, можна було встановлювати на стелі, тим самим забезпечуючи моніторинг стану здоров'я не одного, а відразу декількох людей.

У будь-якому разі дослідники впевнені, що цей маленький розумний пристрій зможе врятувати не одне людське життя. Адже чим раніше попередити про наближення смертельно небезпечної недуги, тим більше буде шансів у лікарів допомогти пацієнтам, які цього потребують.