 У Німеччині створили прилад, який попереджає про наближення інфаркту | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 15.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

У Німеччині створили прилад, який попереджає про наближення інфаркту

Якщо трапляється серцевий напад або інсульт, не можна гаяти жодної хвилини. Німецькі науковці розробили компактний пристрій, який заздалегідь попереджає про наближення інфаркту та інсульту.

Чоловік хапається за серце

Інфаркт міокарда і церебральний інсульт - найбільш поширені в світі серцево-судинні захворювання, які, до того ж, нерідко призводять до смерті. Лише в Німеччині щороку, в середньому, реєструються 280 тисяч серцевих нападів і 270 тисяч випадків крововиливу в мозок. У всіх цих випадках життєво важливо якомога швидше вжити необхідних заходів.

Читайте також: Фактчек: чи помер хтось від вакцини проти коронавірусу?

Група науковців Політехнічного університету Гамбурга на чолі з професором Александером Кельпіном (Alexander Kölpin) розробила портативний радар, який дозволяє за лічені секунди безконтактно визначити, зокрема, порушення в роботі кровоносної системи (навіть якщо явних симптомів поки немає) і своєчасно попередити про наближення інфаркту або інсульту.

Тривожний сигнал

Цей портативний пристрій розміром з пачку сигарет, тільки приблизно вдвічі товстіший, є складною сенсорною системою. Користуватися апаратом можна навіть вдома. Під час безконтактного моніторингу стану здоров'я людини маленькі датчики зі штучним інтелектом фіксують показники життєво важливих функцій організму, передають ці дані на сканер. Якщо фіксується небезпека наближення інфаркту або інсульту, подається сигнал тривоги. Отримавши таке попередження, людина може відразу, не чекаючи нападу, зателефонувати до швидкої допомоги. Адже в цій ситуації не можна гаяти жодної хвилини.

Пацієнта завантажують до карети швидкої допомоги в Німеччині

За допомогою нового приладу людина зможе розпізнати наближення інфаркту ще до появи симптомів

У лікарні такий радар можна встановити, наприклад, під ліжком пацієнта. Звідти прилад і буде постійно моніторити стан організму пацієнта, до речі, без жодного шуму. Людині при цьому зовсім не потрібно лежати нерухомо, цілком можна рухатися і змінювати положення тіла: перешкод для обстеження це не створить.

Вчасно вжити заходів

Новий радарний пристрій за допомогою абсолютно безпечних для здоров'я людини імпульсів, зокрема, фіксує частоту, силу і регулярність серцебиття. Єдине що його обстеження дає результати набагато більш точні, ніж проста пальпація пульсу.

Читайте також: Надлишкова смертність в Україні: COVID-19 чи щось інше?

Детальність і безпомилковість показань нової сенсорної системи дивують навіть досвідчених лікарів, які зараз тестують апарат. Крім того що девайс із вбудованим в нього мініатюрним комп'ютером у змозі розпізнати наближення інфаркту або інсульту, він здатний виявити у пацієнта навіть артеріосклероз. Дані відправляються на комп'ютер лікаря, який на підставі них вживає в разі необхідності превентивних заходів.

Серцебиття людини (символічне фото)

Новий пристрій фіксує серцебиття за допомогою безпечних для людини імпульсів

На думку винахідників цього пристрою, здатного за допомогою штучного інтелекту передбачати інфаркти та інсульти, його можна використовувати не тільки в лікарнях, але і в будинках для літніх людей віку або навіть вдома. Науковці та лікарі мають намір удосконалити прилад так, щоб його, як датчики протипожежної сигналізації, можна було встановлювати на стелі, тим самим забезпечуючи моніторинг стану здоров'я не одного, а відразу декількох людей.

У будь-якому разі дослідники впевнені, що цей маленький розумний пристрій зможе врятувати не одне людське життя. Адже чим раніше попередити про наближення смертельно небезпечної недуги, тим більше буде шансів у лікарів допомогти пацієнтам, які цього потребують.

Дивитись відео 04:39

Медична марихуана: фермери з Данії вирощують канабіс як нетрадиційні ліки від болю (12.01.2021)

DW.COM

Спорт під час пандемії: чи не стане група ризику від локдауну ще більшою?

Під час пандемії COVID-19 заняття спортом у багатьох країнах можливі лише в обмеженому вигляді. У довгостроковій перспективі це може негативно вплинути на здоров'я населення, попереджають експерти.  

Реклама

Відео

В Амстердамі канали перетворилися на гігантську ковзанку (15.02.2021)

Сотні людей попри пандемію коронавірусу насолоджувалися зимовою погодою, влаштувавши ковзанку на замерзлих каналах Амстердама. Дивіться самі!  

Найстаріша у світі олімпійська чемпіонка (12.02.2021)

Агнеш Келеті - найстаріша з нині живих олімпійських чемпіонок. Вона брала участь ще в Олімпіаді 1952 року. Загалом у неї десять олімпійських медалей. Нещодавно вона відсвяткувала своє сторіччя.  

Фотогалерея

Звичайний сільський будинок, який є дачею німецької канцлерки Анґели Меркель

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

Дача Анґели Меркель - звичайний сільський будинок, розташований у невеликому селі поблизу Темпліна, де вона виросла.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  