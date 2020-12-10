 Спорт під час пандемії: чи не стане група ризику від локдауну ще більшою? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 11.12.2020

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Культура й стиль життя

Спорт під час пандемії: чи не стане група ризику від локдауну ще більшою?

Під час пандемії COVID-19 заняття спортом у багатьох країнах можливі лише в обмеженому вигляді. У довгостроковій перспективі це може негативно вплинути на здоров'я населення, попереджають експерти.

Можливості займатися спортом під час пандемії обмежені

Можливості займатися спортом під час пандемії обмежені

Коронавірус особливо небезпечний для груп ризику - людей старшого віку, тих, хто страждає на зайву вагу, курців, а також діабетиків чи пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи. Та через локдаун, запроваджений у багатьох країнах світу для боротьби з пандемією COVID-19, кількість людей у групах ризику може додатково зрости. Причина - те, що люди під час карантину менше рухаються. "Лише у Німеччині щороку від 50 до 60 тисяч людей помирає від наслідків діабету другого типу", - каже Інґо Фробезе (Ingo Froböse) з Німецької спортивної вищої школи в Кельні. За його словами, часто цю типову цивілізаційну хворобу пов'язують із нестачею руху. Тож ситуацію, коли уряди вимагають від людей ізолюватися і нікуди не ходити, Фробезе називає контрапродуктивною.

Обмежені можливості для занять

У Німеччині займатися спортом з 2 листопада можна лише самому або в компанії ще однієї людини. Причому робити це можна або вдома, або на вулиці. Фітнес-центри, плавальні басейни, спорткомплекси та спортклуби для більшості населення зачинені. Займатися у них дозволено лише професійним спортсменам. Виходити на пробіжки чи їздити у велотури дозволено, утім, не в групах.

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Голова спортивного комітету німецького Бундестагу Даґмар Фрайтаґ (Dagmar Freitag) називає чинні в Німеччині обмеження "на даний момент, на жаль, фактично безальтернативними". "Ризик інфікування під час пробіжки вдвох на свіжому повітрі усе ж інший, ніж, приміром, під час тренування в борцівському залі. І ризик зростає з кожним додатковим учасником тренування", - каже політикиня.

У Німеччині займатися спортом у залі дозволено лише професіоналам

У Німеччині займатися спортом у залі дозволено лише професіоналам

Тож постає питання, чи не втратить спорт свого значення в суспільстві через це примусове відвикання населення. Інґо Фробезе бачить дві основні проблеми. "По-перше, ми виходимо з того, що третина з десяти мілйьонів членів фітнес-центрів або вже припинила або припинить своє членство найближчим часом. Друга проблема: якщо діти та підлітки не можуть займатися спортом, вони переключаються на інші речі", - каже він. За словами науковця, знову зацікавити їх заняттями спортом буде великою проблемою. "Мені здається, що ми й тут втратимо щонайменше третину людей", - каже Фробезе.

Жодних доказів небезпеки спорту

При цьому, зазначає науковець, досі немає жодних доказів, що заняття спортом у залі чи в спортклубі суттєво сприяють поширенню вірусу: "Відповідних досліджень немає". Фробезе закидає владі відсутність плану: "Спорт - так само, як і, приміром, ресторани - на жаль, є жертвою тикання пальцем у небо. Хтось просто мусив у це повірити. До речі, тут спорт учергове потрапив під роздачу, адже він просто не має лобі".

У Німеччині спорт ґрунтується на місцевих спортклубах

У Німеччині спорт ґрунтується на місцевих спортклубах

Даґмар Фрайтаґ ці закини відкидає: "Хоч ми на федеральному рівні й відповідаємо "лише" на професійний спорт, ми дуже добре розуміємо, що вся система ґрунтується на нашій солідній базі спортклубів". Вона вказує на кон'юнктурні програми в рамках боротьби з коронавірусом, які передбачають інвестиції в спортивну інфраструктуру. Крім того, на земельному рівні представники спортивної галузі перебувають у тісному контакті з урядами, каже Фрайтаґ.

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Довгострокові наслідки через пасивність?

Але і депутатка Бундестагу Фрайтаґ визнає, що спорт у Німеччині перебуває у "майже трагічній ситуації", адже відомо, наскільки важливими є "фізичне та психічне здоров'я, особливо у незвичайних стресових ситуаціях". За словами політикині, навіть у цій надзвичайній ситуації можна вести здоровий спосіб життя. Крім того, вона переконана, що "спорт повернеться у тому вигляді, в якому ми його знаємо та любимо".

Інґо Фробезе цього оптимізму не поділяє. "Я би принаймні дозволив заняття спортом для дітей та юнацтва, аби посилювати профілактику та уможливити соціальні контакти", - каже науковець. Якщо цього не станеться, переконаний Фробезе, уже до 2030 року пасивність населення та її довгострокові наслідки виллються у збільшення числа хворих на діабет.

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