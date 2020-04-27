Німці в кризу стали частіше читати кулінарні книжки

У розділі "Художня література" німецького інтернет-магазину Amazon книжки про Гаррі Поттера залишаються безперечним бестселером. От і минулого тижня з десяти романів, котрі продавалися найчастіше, шість - з цим знаменитим персонажем Джоан Роулінг. Гаррі Поттер є популярним і в кризу. Але чи простежуються нові тенденції? Що ще зараз розкуповують німці, а які книжки припадають пилом?

Прогулянки пішки і на велосипеді

Криза, викликана новим коронавірусом, змінила спосіб життя багатьох людей. Чи позначилася вона й на те, які книжки зараз читають? "Справді, пандемія вплинула на переваги споживачів", - зауважує представник великого книготорговельного підприємства в Гамбурзі в інтерв'ю інформаційному агентству dpa.

Особливо помітно зріс попит на велосипедні та піші прогулянки маршрутами в самій Німеччині. Справжніми хітами продажів стали книжки про Ельбські Пісковикові гори, природний парк Берґішес Ланд, а також про велосипедні тури в околицях Мюнхена. Кількість продажів деяких гідів по Німеччині збільшилася вдвічі, а то й втричі, зазначають і в мюнхенському видавництві Rother Bergverlag.

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Попит на дитячі книжки і "зроби сам"

Часткове закриття шкіл, скасування культурних і розважальних заходів через локдаун, обмежені пропозиції з організації дозвілля дітей та підлітків також позначаються на уподобаннях читачів. У 2020 році література для дітей та юнацтва - єдиний сегмент, в якому торговельний оборот виріс у порівнянні з минулим роком. Загалом цього року обсяг продажів на книжковому ринку був нижчим, ніж торік, але, як наголошують експерти, попит на книжки зростає.

Обмеження соціальних контактів змушує і дорослих проводити більше часу в чотирьох стінах. Хтось став облагороджувати житло, хтось відкрив для себе нове хобі. "Такі й до цього популярні теми, як "зроби сам", креативність, садівництво, кулінарія, випічка, особливо випічка хліба, зараз ще більше затребувані", - кажуть у берлінському книготорговельному підприємстві Zeitfracht.

Таку тенденцію помітили і в Мюнхені. "В окремих сегментах попит зріс. Більше стали купувати кулінарні книжки, гіди для велосипедних і піших прогулянок, а також політичну літературу", - стверджують у книжковій мережі Hugendubel. А от путівники різними іншими країнами, окрім Німеччини, зараз продати складно.

Книжки, які допомагають відволіктися

Ще один тренд пов'язаний з потребою підняти собі настрій і відволіктися. "Чимало проданих екземплярів мають розважальний характер", - кажуть у Zeitfracht. Побільшало й тих, хто сам випробовує себе в ролі письменника. На платформі "самвидаву" BoD у перший локдаун навесні було опубліковано набагато більше книжок у порівнянні з минулим роком: в одному тільки квітні спостерігалося зростання на 40 відсотків.