Німці в кризу стали частіше читати кулінарні книжки
На кулінарні книжки в Німеччині зараз особливий попит. А яка ще література допомагає німцям справлятись з коронавірусною кризою?
У розділі "Художня література" німецького інтернет-магазину Amazon книжки про Гаррі Поттера залишаються безперечним бестселером. От і минулого тижня з десяти романів, котрі продавалися найчастіше, шість - з цим знаменитим персонажем Джоан Роулінг. Гаррі Поттер є популярним і в кризу. Але чи простежуються нові тенденції? Що ще зараз розкуповують німці, а які книжки припадають пилом?
Прогулянки пішки і на велосипеді
Криза, викликана новим коронавірусом, змінила спосіб життя багатьох людей. Чи позначилася вона й на те, які книжки зараз читають? "Справді, пандемія вплинула на переваги споживачів", - зауважує представник великого книготорговельного підприємства в Гамбурзі в інтерв'ю інформаційному агентству dpa.
Особливо помітно зріс попит на велосипедні та піші прогулянки маршрутами в самій Німеччині. Справжніми хітами продажів стали книжки про Ельбські Пісковикові гори, природний парк Берґішес Ланд, а також про велосипедні тури в околицях Мюнхена. Кількість продажів деяких гідів по Німеччині збільшилася вдвічі, а то й втричі, зазначають і в мюнхенському видавництві Rother Bergverlag.
Часткове закриття шкіл, скасування культурних і розважальних заходів через локдаун, обмежені пропозиції з організації дозвілля дітей та підлітків також позначаються на уподобаннях читачів. У 2020 році література для дітей та юнацтва - єдиний сегмент, в якому торговельний оборот виріс у порівнянні з минулим роком. Загалом цього року обсяг продажів на книжковому ринку був нижчим, ніж торік, але, як наголошують експерти, попит на книжки зростає.
Обмеження соціальних контактів змушує і дорослих проводити більше часу в чотирьох стінах. Хтось став облагороджувати житло, хтось відкрив для себе нове хобі. "Такі й до цього популярні теми, як "зроби сам", креативність, садівництво, кулінарія, випічка, особливо випічка хліба, зараз ще більше затребувані", - кажуть у берлінському книготорговельному підприємстві Zeitfracht.
Таку тенденцію помітили і в Мюнхені. "В окремих сегментах попит зріс. Більше стали купувати кулінарні книжки, гіди для велосипедних і піших прогулянок, а також політичну літературу", - стверджують у книжковій мережі Hugendubel. А от путівники різними іншими країнами, окрім Німеччини, зараз продати складно.
Книжки, які допомагають відволіктися
Ще один тренд пов'язаний з потребою підняти собі настрій і відволіктися. "Чимало проданих екземплярів мають розважальний характер", - кажуть у Zeitfracht. Побільшало й тих, хто сам випробовує себе в ролі письменника. На платформі "самвидаву" BoD у перший локдаун навесні було опубліковано набагато більше книжок у порівнянні з минулим роком: в одному тільки квітні спостерігалося зростання на 40 відсотків.
Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв
Холодний пес
Собак у Німеччині не їдять, хіба що за винятком "холодного пса", відомого також як "холодна морда". Цей вершковий шоколадний торт - беззаперечний хіт на дитячих днях народженнях. Його буквально змітають зі столів, а готувати дуже просто: в форму для випічки замість коржів викладаєте печиво, зверху шоколадний крем, потім ще печиво і ще шоколадний крем. Потім - на кілька годин у холодильник.
Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв
Фальшивий заєць
Сама назва підказує, що цей зайчик - "фальшивий", несправжній. Насправді така страва є м'ясним рулетом із свинини або яловичини з цибулею, спеціями та яйцем. Тільки людині з багатою уявою такий наїдок може здатися зайцем. Ймовірно, рецепт виник у часи дефіциту їжі після Другої світової війни.
Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв
Укус бджоли
"Укус бджоли" - класика німецької здоби, яку випікають на деках. Фактично це дріжджове тісто з кремовою начинкою та хрусткими смаженими мигдалевими пластівцями зверху. Звідки походить назва? Подейкують, що два учні кондитера з містечка Андернах відбили напад мешканців сусіднього Лінца за допомогою вирою бджіл. На честь перемоги андернахці влаштували свято. Так і вигадали пиріг "укус бджоли".
Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв
Пів півня
Страва "Пів півня" також не відповідає своїй назві. Замість м'яса вам принесуть житню булочку з товстим шматком сиру Гауда та кількома кільцями цибулі. І не забудьте додати гірчицю. Назва цього популярного на берегах Рейну наїдку, ймовірно, виникла в давнину через непорозуміння між носіями різних німецьких діалектів.
Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв
Небо та земля
Таким самим питомо кельнським наїдком, як "пів півня", є і "небо та земля": ця страва складається з яблучного мусу та картопляного пюре. А подається найчастіше зі смаженою цибулею та кров'янкою. В Рейнланді це - невід'ємна складова меню кожної броварні. Під "небом" у назві розуміють яблука, а "землею" - картоплю.
Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв
Кишеньки для роту - вареники по-швабськи
Існує багато версій появи цієї страви в швабському регіоні на півні Німеччини. Одна з них стверджує, що під час посту ченці вирішили змішати подрібнене м'ясо, шпинат й іншу зеленину та заповнили цим фаршем конвертики з пісного тіста. Взагалі-то під час посту забороняється їсти м'ясо, тому ченці й сховали його в тісті. Не дивно, що інша назва швабських вареників - "обдури Бога".
Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв
Соус чиновника
"Соус чиновника" традиційно подають до вареної картоплі чи картопляного пюре. Спершу він вважався вечерею бідноти, адже в минулому чиновники були переважно небагатими. Соус, що складається з бульйону, цибулі, спецій та м'ясного фаршу, був популярним у Східній Німеччині - в НДР.
Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв
Бідний лицар
Всередині м'який, ззовні - хрусткий. Для випічки під назвою "бідний лицар" вам потрібні черстві булочки, розмочені в суміші молока, цукру та яйця, а потім обсмажені в маслі та посипані цукром. Можливо, у Середньовіччя саме цим замість м'яса харчувалися бідні лицарі? Нині таким чином використовують залишки хлібу. Схожий рецепт є також в інших країнах. В Англії він має назву "бідні лицарі Віндзора".
Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв
Спагетті-морозиво
Спагетті в морозиві? Ні, насправді йдеться про популярні солодощі, які можна замовити в кафе-морозиво в усій Німеччині: ванільне морозиво пропускають через спеціальний прес, зверху додають полуничний джем та посипають тертим білим шоколадом. Результат - солодка страва, яка справді дуже схожа на спагетті.