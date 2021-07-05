 Пандемія COVID-19: Туреччина зарано повернулася до нормального життя? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.07.2021

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Європа

Пандемія COVID-19: Туреччина зарано повернулася до нормального життя?

Влада Туреччини зняла більшість протиепідемічних обмежень, аби оживити економіку, зокрема туризм. Лікарі виступають проти, побоюючись поширення нової мутації коронавірусу.

Пляж одного з готелів на узбережжі поблизу Анталії в Туреччині

Пляж одного з готелів на узбережжі поблизу Анталії в Туреччині

Турецькі лікарі критикують різке послаблення протиепідемічних обмежень, запроваджене владою з 1 липня. "У той час як решта світу скоро опиниться на шляху до нового локдауну, ми робимо прямо протилежне", - сказав DW Бюлент Ертогрул, глава Турецької асоціації клінічної мікробіології та інфекційних хвороб. Вже тиждень як в країні скасовано комендантську годину та обмеження на пересування, а компанії працюють в звичайному режимі.

Повсякденне життя в Туреччині майже повернулося до стану до пандемії COVID-19 - з обмежень залишилася лише вимога носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, каже Ертогрул. На його думку, влада в Анкарі зняла більшість обмежень занадто рано.

Жорсткий локдаун, запроваджений в країні у квітні, дав очікуваний ефект. Останніми тижнями число нових випадків зараження коронавірусом постійно знижувалося, а показник інфікування з розрахунку на мільйон жителів протягом тижня, за даними на 9 липня, знизився до 40,5. Для порівняння, у квітні в найбільшому місті країни Стамбулі ця цифра сягала 850, а загалом по країні щодня реєстрували до 63 тисяч осіб, які заразилися коронавірусом.

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Повільна вакцинація населення

Багато лікарів критикують рішення влади через те, що в Туреччині менше 18 відсотків населення повністю вакциновано від COVID-19. На їхню думку, цей показник занадто низький для повернення до нормального життя. Разом з тим міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа минулого тижня оголосив, що турки, які отримали дві дози вакцини, незабаром зможуть зареєструватися на повторну вакцинацію.

"Все залежить від того, наскільки швидко ми зможемо придбати достатні обсяги вакцини. Якщо всі охочі в липні зможуть отримати перше щеплення і незабаром після цього - друге, то, можливо, ми зможемо знизити ризик (нової хвилі масових заражень. - Ред.). Якщо у нас не вийде, то настануть по-справжньому важкі часи", - попередив Ертогрул.

З Ертогрулом погоджується і заступник голови Турецького об'єднання лікарів Алі Іхсан Октен: "Ми зможемо впоратися з дельта-варіантом коронавірусу, якщо посилимо запобіжні заходи і прискоримо темпи вакцинації". Інакше восени неминуче почнуть зростати показники заражень коронавірусом, вважає Октен.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган одним із перших отримав щеплення від коронавірусу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган одним із перших отримав щеплення від коронавірусу

Поширення дельта-варіанту коронавірусу

Занепокоєння у лікарів викликає і той факт, що в країні поширюється дельта-варіант коронавірусу. За даними міністерства охорони здоров'я, цей варіант минулого тижня було виявлено в 26 провінціях країни. При цьому більше половини всіх нових випадків зараження дельта-варіантом припадає на Стамбул. Деякі експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що китайська вакцина SinoVac, яку переважно застосовують у країні, недостатньо ефективна проти нової мутації коронавірусу.

Уряд Туреччини, скасовуючи з 1 липня більшість обмежень, намагається оживити економіку, яка перебуває не в найкращому стані. Йдеться, зокрема, про туризм - одну з головних галузей економіки країни, яка через пандемію опинилася у кризі. За даними турецького статистичного відомства, в минулому році Туреччину відвідали 15,8 мільйона туристів, що на 70 відсотків менше, ніж в 2019 році.

Туристичні фірми і в цьому році не розраховують на великі доходи. Через пандемію туристичний сезон почався з великим запізненням. Якщо через запроваджені владою заходи знову почне різко зростати число інфікованих коронавірусом, як прогнозують експерти, то сезон відпусток може завершитися вже на початку осені.

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Пляж одного з готелів на узбережжі поблизу Анталії в Туреччині

COVID-19: Туреччина зарано повернулася до нормального життя?

Влада Туреччини зняла більшість протиепідемічних обмежень, аби оживити економіку. Однак лікарі виступають проти.  

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