 Ердоган - серед перших: у Туреччині за день вакцинували чверть мільйона людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

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Ердоган - серед перших: у Туреччині за день вакцинували чверть мільйона людей

Одному з перших щеплення вакциною китайської компанії Sinovac зробили турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану. За даними МОЗ країни, у перший день кампанії вакцинували понад 260 тисяч медичних працівників.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

У Туреччині в четвер, 14 січня, почалася кампанія із вакцинації населення проти коронавірусу. Одним із перших, хто вже вакцинувався, став президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомила агенція Anadolu. За даними міністерства охорони здоров'я Туреччини, загалом в перший день щеплення вакциною китайського виробника Sinovac зробили понад 260 тисячам працівників системи охорони здоров'я.

Після медичних працівників вакцинувати мають людей старше 65 років, співробітників деяких міністерств, вчителів та ув'язнених.

Вакцина від Sinovac була схвалена в Туреччині в екстреному порядку днем раніше. Дослідження показали, що вакцина CoronaVac є "досить безпечною", заявив, не навівши подробиць, міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа, повідомляє інфорагенція dpa. Він також одним з перших вакцинувався в присутності журналістів.

Наприкінці грудня минулого року Туреччина отримала три мільйони доз вакцини китайського виробника. Загалом у країні коронавірусом інфікувалися вже близько 2,3 мільйона людей, померли 23 тисячі особи, в яких підтвердили зараження.

Як повідомлялося, Україна також планує закупити вакцину від Sinovac Biotech. Щеплення планують розпочати в лютому.

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