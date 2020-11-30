Жорсткий локдаун у Рамадан: Туреччина посилює обмеження

З огляду на зростання числа нових випадків зараження коронавірусом влада Туреччини посилює карантинні обмеження у країні. Про відповідне рішення у вівторок, 13 квітня, повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, комендантська година з 14 квітня ввечері розпочинатиметься о 19-й годині - на дві години раніше, ніж дотепер. Також передбачене обмеження на пересування громадян між провінціями країни.

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Міністерство охорони здоров'я країни повідомило цього дня про понад 59 тисяч нових випадків зараження за попередню добу, що є найвищим показником з початку пандемії COVID-19. Особливо уражений коронавірсною інфекцією Стамбул - у мегаполісі на Босфорі показник числа нових випадків зараження на 100 тисяч населення за сім днів становив близько 800. У столиці країни Анкарі цей показник сягнув 420 нових випадків.

Як зазначив Ердоган, до кінця священного для мусульман місяця Рамадан, який цього року триватиме з 13 квітня до 12 травня, мають бути зачиненими спортивні заклади, заборонені також весілля та інші заходи у закритих приміщеннях. Ще раніше Ердоган оголосив, що у місяць посту ресторани мають зачинитися для відвідувачів та працювати лише на доставку, повідомляє інформагенція dpa. Обмежать і користування громадським транспортом.

Туреччина розпочала кампанію з вакцинації ще у січні, використовуючи китайську вакцину CoronaVac, якою починають щеплювати і в Україні. Дві дози препарату отримали близько восьми мільйонів жителів країни. Також Туреччина вже має у розпорядженні 4,5 мільйона доз вакцини Biontech/Pfizer. З кінця минулого тижня уряд Німеччини класифікує Туреччину, як і Україну, як країну з високим рівнем ризику зараження коронавірусом.

Росія призупинила авіасполучення з Туреччиною

Російська влада 12 квітня вирішила призупинити авіасполучення з Туреччиною через високі показники зараження коронавірусом у цій країні. Рішення стосується як чартерних, так і регулярних рейсів. У Росспоживнагляді зазначили, що з 30-ти країн, з якими у Росії відкрите авіасполучення, у Туреччині на даний час - найвищі показники захворюваності.

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що рішення про призупинення авіасполучення має політичний характер та пов'язане з висловленою на вихідних турецьким президентом підтримкою України під час візиту до Стамбула Володимира Зеленського. За словами Пєскова, заборона має лише "епідеміологічний характер".

На період з 15 квітня до 1 червня, на який призупиняють авіасполучення з Туреччиною, росіяни забронювали вже близько пів мільйона турів до цієї країни, повідомили в Асоціації туроператорів Росії.