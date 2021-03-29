 У Туреччині найвищий рівень зараження коронавірусом з початку пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2021

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Новини

У Туреччині найвищий рівень зараження коронавірусом з початку пандемії

Після скасування карантинних обмежень в Туреччині різко зросло число інфікувань коронавірусом. За останню добу там зафіксували майже 45 тисяч випадків заражень.

Ситуація з інфікуванням коронавірусом у Туреччині погіршилась

Ситуація з інфікуванням коронавірусом у Туреччині погіршилась

У Туреччині протягом останньої доби зафіксовано 44 756 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у суботу, 3 квітня, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Це найвищий добовий показник в Туреччині з початку пандемії COVID-19.

У збільшенні числа інфікувань критики звинувачують уряд. Після жорстких карантинних заходів у січні другу хвилю коронавірусу вдалось взяти під контроль. Однак з 1 березня обмеження були послаблені, і турецький уряд назвав це "процесом нормалізації". Зокрема, відновили роботу кафе, ресторани та розважальні заклади. З того часу число інфікувань збільшилось вчетверо - до скасування локдауну у країні фіксували менше 10 тисяч заражень за добу.

Попри поширення інфікувань уряд не поспішає із запровадженням нового локдауну. Утім, на вихідні у місцях з великим ризиком інфікування буде запроваджена комендантська година. Більш жорсткий локдаун почне діяти по всій країні лише у другій половині квітня - на початку Рамадану. В цей час у країні проводиться багато масових заходів, як-от спільні молитви.

Для українців в'їзд до Туреччини дозволений з негативним ПЦР-тестом та заповненою електронною формою.

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