 Міжнародний туризм не відновиться до 2023 року - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міжнародний туризм не відновиться до 2023 року - ООН

Стагнація в міжнародному туризмі триватиме і цього року, прогнозують в ООН. Збитки галузі складуть до 4 трильйонів доларів за два роки.

Пляж на Криті

Пляж на Криті

Цього року міжнародний туризм перебуватиме в стагнації, за винятком деяких західних ринків. Збитки туристичної галузі у світі за підсумками 2020 року склали 2,4 трильйона доларів, а за підсумками двох років - 2020-2021 - очікуються на рівні 4 трильйонів доларів, йдеться в дослідженні ООН, оприлюдненому в середу, 30 червня.

Як очікують експерти, повністю туристична галузь відновиться не раніше 2023 року. Ключовими чинниками при цьому будуть вакцинація від коронавірусу та відповідні сертифікати, вважають в ООН.

Читайте також: Туризм у Празі після пандемії: вже не так, як було раніше?

У 2020 році кількість туристів впала на 73 відсотки порівняно з допандемічним 2019 роком. Це завдало туризму та суміжним галузям збитки, які оцінюють у 2,4 трильйона доларів, ідеться в спільному звіті Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) та Всесвітньої туристичної організації (UNWTO).

Читайте також: Вакциновані українці зможуть в'їжджати на Кіпр без тесту

"Прогноз на цей рік не виглядає набагато кращим", - заначив представник Конференції Ральф Петерс. "Перші три місяці були знову поганими... Є очікування певного відновлення в другій половині року, принаймні певною мірою в Північній Америці та Європі", - зазначив він.

Читайте також: Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

У дослідженні згадуються три сценарії розвитку подій на 2021 рік, котрі передбачають скорочення туристичного потоку на 63-75 відсотків порівняно з допандемічними показниками. Це означатиме збитки для галузі від 1,7 трильйона до 2,4 трильйона доларів.

Дивитись відео 08:34

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021)

Також за темою

Liegestühle auf der Kanzelwand

Туризм після пандемії: як коронавірус змінить подорожі 27.04.2020

Куди ми подорожуватимемо, коли нарешті знову зможемо це робити? Наскільки сильно пандемія COVID-19 змінить сферу туризму? На ці питання відповідає Ульф Зоннтаґ з Інституту досліджень туризму та курортів Північної Європи.

Serbien Nis | Obdachlosigkeit | Betteln mit Kind

ООН: Через пандемію зростає рівень бідності населення 19.11.2020

Через пандемію COVID-19 у злиднях можуть опинитись до 130 мільйонів людей. За оцінками Світового банку, людина перебуває у злиднях, коли на кожен день вона має менше 1,9 долара США.

Frankreich Corona Maßnahmen ARCHIV

Куди в Європі можна (і не можна) поїхати під час пандемії: питання, відповіді, посилання 15.10.2020

Пандемія коронавірусу змушує дедалі більше держав обмежити в'їзд на свою територію. До яких європейських країн можна поїхати туристам не з ЄС, і які обмеження там діють - у матеріалі DW.

Реклама

Докладно

Британський бойовий корабель HMS Defender в порту Батумі

Чорне море як зона протистояння Росії та НАТО

У Чорному морі назріває нова конфронтація між Росією і Заходом.  

Уряд Японії спонукає компанії переходити на чотириденний робочий тиждень

Чи перейде Японія на чотириденку?

Японська влада закликає підприємців дозволити працівникам працювати чотири замість п'яти днів у тиждень.  