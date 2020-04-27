Міжнародний туризм не відновиться до 2023 року - ООН

Цього року міжнародний туризм перебуватиме в стагнації, за винятком деяких західних ринків. Збитки туристичної галузі у світі за підсумками 2020 року склали 2,4 трильйона доларів, а за підсумками двох років - 2020-2021 - очікуються на рівні 4 трильйонів доларів, йдеться в дослідженні ООН, оприлюдненому в середу, 30 червня.

Як очікують експерти, повністю туристична галузь відновиться не раніше 2023 року. Ключовими чинниками при цьому будуть вакцинація від коронавірусу та відповідні сертифікати, вважають в ООН.

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У 2020 році кількість туристів впала на 73 відсотки порівняно з допандемічним 2019 роком. Це завдало туризму та суміжним галузям збитки, які оцінюють у 2,4 трильйона доларів, ідеться в спільному звіті Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) та Всесвітньої туристичної організації (UNWTO).

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"Прогноз на цей рік не виглядає набагато кращим", - заначив представник Конференції Ральф Петерс. "Перші три місяці були знову поганими... Є очікування певного відновлення в другій половині року, принаймні певною мірою в Північній Америці та Європі", - зазначив він.

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У дослідженні згадуються три сценарії розвитку подій на 2021 рік, котрі передбачають скорочення туристичного потоку на 63-75 відсотків порівняно з допандемічними показниками. Це означатиме збитки для галузі від 1,7 трильйона до 2,4 трильйона доларів.