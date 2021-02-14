Туризм у Празі після пандемії: вже не так, як було раніше?

Пандемія COVID-19 змусила багатьох пражан переглянути своє ставлення до організації туризму та культурних заходів у місті. З одного боку, пандемія оголила високу залежність економіки чеської столиці від туризму, з іншого - упродовж понад року можна було нарешті насолоджуватися тихими прогулянками чарівним містом без подекуди надокучливого товариства туристів.

До пандемії важко було б знайти пражанина, готового ризикнути перетнути Карлів міст, де зазвичай від туристів було не проштовхнутися. А під час пандемії унікальна принада XIV століття знову стала доступною для спокійних прогулянок.

Карлів міст після пандемії: перехожих небагато, нарешті можна трохи прогулятися

Натомість для готельєрів, власників кафе й туристичного бізнесу в період пандемії було менше причин радіти. Ішлося про виживання. За перші три місяці 2021 року кількість туристів у Празі скоротилася на 94,6 відсотка у порівнянні з даними 2019 року, коли доходи від туристичного бізнесу сягнули 130 мільярдів чеських крон (більше п'яти мільярдів євро). За даними Чеської торговельної палати, туристична галузь працевлаштовувала 250 тисяч осіб.

Не дивно, що галузь вже не дочекається повернення до норми. Однак голова департаменту культури та туризму в мерії міста Гана Трестикова прогнозує, що зростання туристичного потоку, враховуючи всі чинні обмеження, відбуватиметься дуже повільно.

Надії на відкриття

У директора цирку La Putyka Рости Новака очі аж горять. У цирку тривають останні репетиції перед першим за майже рік шоу. Циркові артисти понад рік заробляли, як могли: виступали у вікнах пабів і лікарнях, але і заробітки, й задоволення від роботи були далекими від звичайного.

Директор цирку Роста Новак розповідає про поневіряння циркачів за рік пандемії

Правила в'їзду до Чехії поволі послаблюють, і країна відкривається, передусім для сусідів, у тому числі для німців. Та за оцінками, на повернення до рівня туристичного потоку до пандемії піде кілька років. У 2019-му країну відвідали 10 мільйонів туристів.

Нестачу зарубіжних гостей компенсовували внутрішнім туризмом, каже голова чеської спілки комерції й туризму Томаш Проуза. Торік місто профінансувало рекламну кампанію і досить успішно вабило чехів, серед іншого, безкоштовними ваучерами на культурні події. До акцій і знижок залучили залізничних і автобусних перевізників, ресторани та броварні.

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Нова стратегія мерії

На тлі ейфорії повільного повернення до нормального життя у Празі все ж думають і над тим, як не повернутися до туризму масового, від якого місто потерпало останніми роками. Ця тема ставала дедалі болючішою для місцевих, особливо тих, хто працює або живе в історичному середмісті і щодня міг спостерігати за натовпами візитерів напідпитку. Масовий туризм призвів і до дефіциту та дорожнечі житла, яке скуповували під розселення гостей. Магазинчики та бюро послуг закривалися, а на їхнє місце приходили сувенірні лавки, дорогезні мінімаркети та питні заклади.

Сувенірні крамнички заполонили середмістя Праги

Тема навіть вийшла на національний рівень і стала предметом передвиборчої кампанії. Чеський прем'єр-популіст Андрей Бабіш навіть погрожував не дозволити барам знову відчинити двері. "Ми не хочемо, щоб іноземці з усієї Європи приїжджали до нас напиватися", - казав він.

Мерія Праги все ж сподівається використати шанс, наданий пандемією, на втілення нових стратегій та підходів до регуляції туризму в місті. "Ми розглядаємо пандемію як нагоду для початку екологічно безпечного туризму. Ми вже розробляємо альтернативні туристичні маршрути за межами середмістя і орієнтуємося на приваблення туристів, які їдуть до нас за історією, архітектурою та культурою, а не для того, щоби нахлистатися", - каже Трестикова.

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Квартири - пражанам

Дещо з того, що принесла з собою пандемія, влада хоче навіть зберегти, принаймні тимчасово. Міська рада вже давно ламає голову над тим, як боротися зі скуповуванням квартир для подальшої оренди, наприклад, через сервіс Airbnb. Ефект пандемії призвів до раптової появи вільних квартир для тривалої оренди в центрі міста, зупинився і стрибок цін.

У мерії Праги тепер сподіваються за допомогою заходів регулювання залишити цю пропозицію оренди для самих пражан і краще контролювати надавачів послуг із нетривалої оренди. Більше контролю хочуть принести й у сферу торгівлі - обмежити функціонування магазинів і сервісів, що орієнтуються на обслуговування великих туристичних мас. Наприклад, розважальникам, перевдягненим у костюми панд і акул, заборонять блукати вулицями і площами старого міста. Поменшати має й "візуального сміття" з різною рекламою.

"Акули" і "панди" мають зникнути з вулиць Праги

Проуза погоджується, що масовий туризм - серйозний виклик, що потребує вирішення, але водночас радить і не перегинати палицю. "Дослідження показують, що після пандемії туристи шукають менші, приватніші помешкання для нетривалої оренди, обладнані кухнею", - каже він і радить під час розробки стратегії враховувати нові обставини і запити туристів.

Тим часом про цілковите повернення до норми у Празі говорити взагалі зарано, адже все залежатиме від розвитку ситуації з пандемією COVID-19. Дехто навіть побоюється, що карантинні обмеження можуть повернутися восени.